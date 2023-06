Adela Micha se une a la moda del podcast que ha conquistado a famosos como Jomari Goyso, Ana Patricia Gámez y Carolina Sandoval

Adela Micha confiesa el detrás de cámaras de sus entrevistas y espera algún día poder entrevistar a Luis Miguel, ya que es de los pocos artistas que se le resisten. La periodista se une a la plataforma de podcast Pitaya, donde puedes escuchar sus shows, “Saga Life” y “Me lo Dijo Adela”.

¿Quién se te resiste? ¿Quién te falta por entrevistar?

Varios, no creas que todos luego luego dicen que sí. Luis Miguel, me encantaría entrevistar; me encantaría entrevistar al presidente de México, me encantaría entrevistar al presidente de Rusia; son grandes personajes a los que me encantaría entrevistar y tener el honor y el privilegio de tenerlos y de poder conversar con ellos.

¿Alguna lección de vida que has aprendido de alguno de tus entrevistados?

De todos he aprendido muchísimo… He tenido oportunidad de entrevistar a todo tipo de gente, grandes lecciones de vida me han dado muchas mujeres. Una de mis grandes causas son las mujeres, el feminismo, a pesar de que no milito en ningún movimiento feminista desde hace muchísimos años comparto esta causa con muchas mujeres, y en algunas ocasiones, varias afortunadamente para mí.

“He tenido oportunidad de estar con mujeres indígenas de nuestro país y son mujeres que tienen una triple condena: ser mujeres, ser pobres y ser indígenas, y además violentadas las más de las veces y me han dado grandes lecciones de vida.

“Cómo salir adelante, cómo crecerse ante la adversidad; entonces yo te diría que esas son grandes lecciones de vida que he tenido en esta maravillosa profesión”.

¿Qué es lo que pasa detrás de cámaras de tus entrevistas?

Mucho trabajo, muchísimo. Yo tengo tengo ciertos principios y ciertas reglas para hacer mis entrevistas. Nunca veo a mi entrevistado antes de que se prendan las cámaras, nunca, yo lo veo hasta que está sentado, microfoneado y yo llego o yo ya estoy microfoneada y ellos llegan microfoneados, entonces con ellos no hay charla previa.

Sigue Leyendo más de Adela Micha aquí:

· Adela Micha: “Aquí quieren ver un villano y es Luis de Llano, no Yordi Rosado”

· Adela Micha tras hospitalización de Silvia Pinal por Covid-19: “Ya no tarda en morirse”

· “No tengo ese trastorno”, Frida Sofía dice no tener la condición psiquiátrica que asegura Alejandra Guzmán