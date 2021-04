“No tengo ese trastorno”, Frida Sofía dice no tener la condición psiquiátrica que asegura Alejandra Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La periodista Angélica Palacios publicó una entrevista en la que aparece Frida Sofía negando que tenga el Trastorno Límite de Personalidad sino otro que nada tiene que ver con eso que asegura Alejandra Guzmán. “No tengo ese trastorno”, dijo muy enfáticamente la hija de “La Reina del Rock” de México al dar unas fuertes declaraciones sobre esto.

Hace unos días, Alejandra Guzmán asistió al programa de Adela Micha para hablar de toda la polémica que reina ahora en la familia Guzmán. Ahí se hablaron de muchos tópicos y de la relación madre e hija, pero la cantante dijo que se Frida sufría de una condición psiquiátrica. Contó que en algún momento envío a Frida a estudiar a los Estados Unidos y ahí, en alguna de la visitas, la llevó a un médico y fue cuando le diagnosticaron Trastorno Límite de la Personalidad. Incluso aseguró que la joven necesita tomar medicinas y que probablemente no las está tomando porque dejó de pagarle el seguro médico y por ahí, Frida supuestamente recibía las mismas. Dijo también que quizás esta sea la causa de la conducta de su hija en cuanto este escándalo familiar.

Pero no es la primera vez que “La Guzmán” habla de esto sobre Frida. Siempre ha dicho: “Frida necesita ayuda y por eso la invito a que se acerque a mí, a su familia, juntas y con un buen profesional podemos salir de esto”. Esta es la razón por la que Frida ha dado entrevistas en las que asegura que su mamá miente.

“Ella es mi madre, la que me dio la vida. También si ella va a decir cosas que no son ciertas, yo me voy a defender”, aseguró durante una entrevista. Ante la pregunta: – “¿Qué no es cierto?”, Frida respondió: “El diagnóstico… No, absolutamente no. No tengo ese trastorno”.

También agregó detalles de parte de su crianza: “Crecí sola… con una mamá chingona, dura, dura y sin papá. Eso es lo que me hace ser transparente”. Habló también de la condición que supuestamente sí padece: “Yo sufro de PTSD, Desorden de Estrés Post-Traumático… cuando te balacean de chiquita te pasa un trauma es una especie de shock. No voy a entrar en detalle porque no tengo qué. Claro que necesito un ansiolítico. No me estoy haciendo la víctima es un hecho”.

Esta condición dicen los expertos que es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, que pudiese haber vivido la persona en cualquier momento de la vida y donde el miedo siempre acompaña a quien lo padece. Entre los síntomas se incluyen: pesadillas, sensación de vivir lo mismo ante cualquier eventualidad, ansiedad y angustia extrema.

Recordemos que todo esto viene a raíz que la propia Frida Sofía declaró que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella y la había manoseado cuando era apenas una niña de cinco años.

