Jailyne Ojeda exhibe sus exuberantes encantos para promocionar su línea de bikinis

La modelo Jailyne Ojeda nuevamente puso a suspirar a los usuarios que tiene en otra cuenta de Instagram gracias a unas postales donde la voluptuosa mexicana se animó a lucir un diminuto bañador de su línea de ropa Snatched by Jailyne.

Hace unos días, la joven subió a su perfil un par de imágenes en las que se le puede ver posando de frente y de espaldas, exhibiendo sus exuberantes encantos con un microbikini color azul que hace resaltar su abdomen de acero y apenas cubre lo necesario de su zona íntima y caderas.

“No puedo esperar a ver cómo modelan estos bikinis 😍”, escribió al pie de las fotografías que cuentan con miles de corazoncitos rojos y elogios de toda clase.

“Te ves muy preciosa Jailyne Ojeda 🔥”, “Amo ese lunar y el bello lugar donde se encuentra 😍”, “En tu cuerpo todo se ve bien ❤️”, “Tremendas curvas 🤤”, fueron algunos de los halagos que le mandaron a la también empresaria.

Previamente, Jailyne Ojeda ya había acaparado la atención de los fans que tiene en esa cuenta de su marca de productos, a través de una publicación donde aparece mostrando junto a una exuberante chica otro de los bikinis tipo hilo dental que comercializa.

“Bikinis a juego para ti y tu mejor amiga 🥰”, es el texto que uso como descripción en aquella oportunidad. View this post on Instagram A post shared by Snatched by Jailyne (@jailynesnatched)

