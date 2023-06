Gerente de los Yankees exige más de sus jugadores ante la ausencia de Aaron Judge: “Tenemos que empezar a batear”

Los New York Yankees están viviendo un momento complicado en la actual temporada de MLB, en parte, por la ausencia de su capitán Aaron Judge, quien se encuentra en la lista de lesionados desde hace varios días producto de una distensión de un oblicuo de primer grado o una distensión isquiotibial de segundo grado que vienen de la serie contra Los Ángeles Dodgers tras una impresionante atrapada que realizó en el jardín derecho.

Ante esto, y la poca producción ofensiva que ha tenido el equipo, el gerente general Hal Steinbrenner, ha sido claro al repartir la responsabilidad de esta situación, haciendo un llamado a los “veteranos”, a quienes pide que bateen más para quitarle presión a los lanzadores.

“Tenemos que empezar a batear. Estamos poniendo demasiada presión sobre los lanzadores, y hay varios de nuestros veteranos que necesitan dar un paso adelante, especialmente con Judge fuera”, expresó Steinbrenner en referencia a DJ LeMahieu, Gleyber Torres, entre otros toleteros de categoría.

Aaron Judge (I) junto al gerente general Hal Steinbrenner (D) tras la firma del nuevo contrato del jugador. Foto: Dustin Satloff/Getty Images.

Y es que es tal la dependencia de los Yankees con Aaron Judge que tienen récord negativo de 8-10 cuando el jardinero no está en el lineup. Sin embargo, el gerente general afirma tiene plena confianza en que el resto de jugadores puede hacer su trabajo y ayudar al equipo a ganar.

“La semana que estuvo fuera [en mayo], no jugamos tan bien, y entiendo que acabamos de perder dos series, pero vamos a ver si los muchachos se recuperan, particularmente los veteranos de los que estoy hablando. No creo que sea algo mental. No creo que esté en la cabeza de los jugadores. Ha sido una muestra de dos semanas, y no ha sido prometedora. Pero está claro que es uno de los mejores jugadores del béisbol. Lo echarás de menos si no juega”, expresó el ejecutivo.

La mayor preocupación de la organización en este momento es no saber cuando volverá su capitán, aunque están haciendo lo posible para que sea pronto, incluso le han suministrado una inyección de plasma rica en plaquetas, destinada a acelerar el proceso de sanación.

“Ojalá lo supiera”, dijo Steinbrenner cuando se le preguntó sobre el regreso de Judge. “No estoy tratando de ser escueto con ustedes. Ustedes preguntan todo el tiempo, y entiendo por qué los aficionados quieren saber. Si se tratara de una distensión de un oblicuo de primer grado o una distensión isquiotibial de segundo grado, podría decir, ‘Esto es lo que muestran los datos, esto es cuando probablemente esté de vuelta’. Pero ésta es una lesión rara para un jugador de béisbol con poco o ningún precedente”, precisó.

“Además, todo el mundo se recupera a un ritmo diferente. La prioridad en este momento es seguir trabajando en el rango de movimiento y partir de ahí, pero es una lesión tan difícil, una lesión rara”, explicó el gerente de los Yankees.

Con información de MLB.

