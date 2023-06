Pareja ganó $35 millones, pero error en la app de la lotería impidió que cobraran el premio

Una pareja británica ha vivido una terrible pesadilla desde 2015, año en el que supuestamente ganaron un premio de lotería equivalente a $35 millones de dólares, mismo que no pudieron cobrar debido a un error de la app de lotería que ellos usaban.

Edwina y David Nylan han afirmado de manera reiterada que acertaron a la combinación ganadora de 6 dígitos de un sorteo de Navidad de aquel año; ellos habrían comprado su ticket mediante la aplicación Lottomobile.

Sin embargo, al momento de acudir a las oficinas de Camelot Group, encargados de hacer el sorteo de lotería, ahí les indicaron que en realidad no eran ganadores debido a que no se registró la compra del ticket.

Y es que, en efecto, la pareja indicó que al momento de intentar comprar el boleto mediante la app de la lotería, pero esta les indicó que no tenían los fondos suficientes para hacerse del ticket, así que agregaron dinero a su cuenta y fue así como “compraron” el billete con la combinación 01 – 02 – 04 – 19 – 28 – 41.

Pero la oficina de la lotería les confirmó que dicha transacción no quedó registrada, ya que aunque sí aparecen sus múltiples intentos de compra, lo cierto es que la recarga de saldo tampoco quedó registrada, por lo tanto, para ellos, no había realizado la compra el ticket ganador.

“Habíamos intentado recargar la cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que tampoco se había registrado. Generalmente, recibes un correo electrónico para confirmar tu compra, pero no me acordé de verificar porque era justo antes de Navidad y estaba muy ocupado”, comentó David.

Por su parte, la oficina de lotería comentó lo siguiente de este caso:

“El jugador intentó comprar un boleto de lotería en línea varias veces el 23 de diciembre a partir de las 7:00 p.m. (el límite para comprar boletos es a las 7:30 p.m.); sin embargo, no había fondos suficientes en la cuenta del jugador, por lo que los intentos de compra no fueron exitosos. Solo pueden participar en el sorteo los boletos que se hayan comprado con éxito.”.

“Estoy destrozada, pero ¿qué podemos hacer? Hemos jugado durante años y teníamos nuestra cuenta en línea durante algún tiempo, por lo que no es como si no supiéramos lo que estábamos haciendo. Tuve que continuar con las cosas y no deprimirme demasiado”, comentó Edwina en entrevista para el medio local Express.

Sigue leyendo:

* Ganadora de $1 millón con raspadito de lotería en Massachusetts reclama dinero bajo el nombre de “Sugga Momma”

* Enfermera creyó que ganó $1,000 en la lotería, pero el premio en realidad era de $300 mil dólares

* Mujer gana $200 mil dólares con un boleto de lotería con el que ya había perdido