Shakira revela detalles de la tensa relación entre Gerard Piqué y Pep Guardiola: “Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”

Sigue el culebrón entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. El diario El País de España tuvo acceso a la declaración judicial que la artista colombiana hizo en su causa por posible fraude fiscal en el país europeo donde vivió desde 2012, aproximadamente. En su declaración al juzgado español, la cantautora reveló nuevos detalles de su antigua relación, específicamente la relación de Piqué con el exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola.

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’ (…) Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, dijo la colombiana en la declaración al juzgado a la que tuvo acceso El País.

Esto confirma las declaraciones del propio Piqué hace unas semanas al canal de Twitch de Jijantes, asegurando que tenía “una relación espectacular” con Pep, que “hubo un poco más de tensión” en el último año de Guardiola al mando del Barcelona.

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación a mediados del año pasado.

En esa oportunidad, el exdefensor contó algunas anécdotas de su época de joven en el club culé, explicando que el técnico catalán le impuso varias multas por salidas nocturnas, específicamente una tras perder una eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla: “A los dos o tres días me volvió a pillar, me volvió a multar y me dejó sin convocar. En aquella época tenía 22 años y yo salía más que el sol (…) Salía el día después del partido, al día siguiente salía, luego ya no salías el día antes del partido… a mi aún no me reconocía gente”, dijo Piqué en el canal Jijantes

“Él sabía que yo podía dar mucho al equipo. Yo sabía que él me tenía aprecio y siempre era un poco ‘jugar’ al límite, a ver hasta dónde podía llegar (…) El último año ya, yo empecé a salir con la persona (Shakira) y ahí la cosa se complicó”, finalizó Piqué sobre su trato con Guardiola, asegurando que ahora “es espectacular y tenemos una relación increíble”.

Shakira y Piqué tenían una “relación tormentosa”

En otro orden de ideas, la cantante profundizó en su antigua relación, indicando que “no tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional”

En la misma línea, también explicó que la relación con Piqupe “era muy turbulenta (…) Porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”.

