Shakira expone los celos de Gerard Piqué por su pasado con Antonio de la Rúa y las inseguridades de éste

El drama alrededor de Shakira y Gerard Piqué se extiende a más y mejor, todo gracias a que el periódico El País de España ha tenido acceso a las declaraciones que la colombiana ha brindado en los juzgados de Esplugues de Llobrega, en su juicio por presunto fraude fiscal.

¡Shakira ha hablado de todo! No sólo platicó sobre el final de su relación con Antonio de la Rúa, los inicios de su aventura amorosa con Gerard Piqué y los celos de éste por su ex, sino también de la relación de Piqué con Pep Guardiola, la cual describió como complicada y tensa. Según ésta la situación se definía con esta frase: “Te vas tú o me voy yo“.

Gracias a todo esto la intérprete de “Te Felicito” vuelve a estar en la cresta de la opinión pública; y si bien es cierto, mucho de lo que ha desvelado en este juicio pondrá de su parte a un sector de la opinión pública por el amor y los sacrificios que realizó por Piqué, también es verdad que muchos más la juzgarán por las decisiones que tomó y que ahora se han hecho del dominio público.

“Estos celos me hacen daño…”, dice Vicente Fernández en su canción

Según argumentó Shakira durante los inicios de su romance con Piqué, no tenía una relación consolidada y por esta razón las inseguridades del aquél entonces, defensa central del FC Barcelona, eran muchas. Básicamente por que ésta aún tenía lazos laborales que la unían a Antonio de la Rúa, quien fue su pareja sentimental y representante durante muchos años.

La colombiana Shakira junto a Gerard Piqué. / Foto de AFP/Getty Images.

A Gerard, según Shakira, no le hacía gracia que ésta aún tuviera contacto con De la Rúa y que hasta se reunieran en las Bahamas por negocios. Por esta razón y para apaciguar las aguas, buscaba la forma de siempre ir a España para poder estar con Piqué.

Es importante recordar que la historia musical de la cantante nos expone los grandes amores que han habido en su vida, ya que tanto Osvaldo Ríos como Antonio de la Rúa fueron su fuente de inspiración para temas que al día de hoy se mantienen en el gusto del público. A Ríos, supuestamente, le compuso ‘Moscas en la Casa’, ‘Tú’ y ‘Ojos Así‘, mientras que al argentino De la Rúa le cantó canciones como ‘Suerte’ y ‘Día de enero’.

Piqué también ha inspirado a Shakira en la música. Muchas de esas son bailables, románticas, sonoras y coloridas, pero las últimas, las de su rompimiento, son las más punzantes que le hemos escuchado hasta hoy.

Ella y Piqué se conocieron en el año 2010 para el Mundial de Sudáfrica, pero la cantante asegura que comenzó a salir con el catalán en 2011. Sin embargo y pese a lo emocionada que se encontraba con, tampoco le daba mucho crédito a la relación, porque en sus propias palabras eran como “el agua y el aceite”. Simplemente parecían no pegar ni poder compaginar.

Además y según ella para ese entonces Piqué era un “loquito”. Shakira en alguna medida tenía claro que la relación no era de las que se veía a prosperar. “Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”. Pero la vida como tal da mil vueltas y terminó quedándose en España, sacrificando así su carrera para poder formar junto al joven de 23 años una familia.

Cuando Shakira habla de sacrificios se refiere a que en el momento en el que se enamora de Piqué, a nivel musical ella estaba en la cima de su carrera. Llevaba años siendo una de las estrellas más importantes de la industria y sabía que vivir en España no le permitiría mantener ese ritmo, porque todo su mundo musical y el poder como tal estaba y está en Estados Unidos, pero por amor, decidió ceder.

Doce años después hemos tenido que ver cómo Shakira sale de España con muchas cajas que empacaron lo que fue su vida familiar en Barcelona, de las manos de Sasha y Milan, sus hijos con su ahora ex Gerard Piqué. Quien además la dejó por una mujer 22 años más joven que la intérprete de “Te Felicito”.

Clara Chía es actualmente la pareja del catalán, con quien éste empezó un romance a escondidas de la intérprete de “Me enamoré”, tema de 2017 inspirado en él.

