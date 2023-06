Verónica Bastos, tras varios días de ausencia, está de regreso en ‘La Mesa Caliente’

Verónica Bastos regresó a ‘La Mesa Caliente’, el programa de Telemundo en el que cada tarde junto a Giselle Blondet y Myrka Dellanos conversan sobre la actualidad y el entretenimiento.

Tras estas varios días ausente motivado a asuntos de salud, la costarricense volvió al show con las pilas recargadas. A través de la cuenta de Instagram del programa le dieron la bienvenida mostrándola mientras modela su outfit del día, el cual costa de un vestido color nude.

“IM BACK en @lamesacaliente 🌸 @telemundo MUYYY FELÍZ!!!!!”, fue lo que dijo la presentadora de televisión en su perfil de Instagram al volver al show.

Con mucha alegría Bastos se une de regreso a sus compañeras. La causa que la tuvo lejos de la pantalla por algunos días fue que no estuvo completamente saludable estos días.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’, dijo al compartir el motivo por el cual se ausentó del programa.

En su ausencia hubo muchos comentarios de quienes no querían que ella volviera al programa de Telemundo. Muchos de los internautas y seguidores del show estaban alegres de su ausencia.

“Hoy fue el mejor programa desde que empezó, gracias porque no estuvo Verónica”, “@aylinmujic la mejor y hoy que no estuvo Verónica estuvo excelente el programa”, “Me refiero a la Sra. verónica insoportable, gracias por darnos paz” y “Que alegría que no estuvo Verónica, se puede apreciar la diferencia que todas hablaron sin robarse el show como ella” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al respecto.

