Verónica Bastos envuelta en polémica por un contundente comentario hecho en ‘La Mesa Caliente’

La conductora Verónica Bastos de ‘La Mesa Caliente‘ opinó sobre un tema que abordaron, y es que aparentemente la venta de la marihuana posiblemente habría incrementado para ayudar a aumentar el deseo sexual en los seres humanos. Sin embargo, ella rechazó esa teoría y desde su percepción la manera de mantenerse candente depende de un hombre.

“Eso no me va a poner cachonda, me va a poner cachonda un buen macho conmigo. Olvídenlo, eso es una excusa para vender marihuana”, dijo Bastos.

“#VeronicaBastos rechaza la marihuan@ afrodisíaca y dice que solo un buen macho la pone cachonda”, fue el mensaje que acompañó el post.

Los internautas se tomaron unos segundos para opinar sobre lo que mencionó una de las conductoras del programa que transmiten a través de la pantalla de Telemundo, y es que varios terminaron rechazando la manera en la que Bastos se expresa en televisión.

A su vez, algunos usuarios de la red social de la camarita consideran que ella se encuentra en el programa incorrecto debido a que no usa las palabras adecuadas para dirigirse a la audiencia, mientras que otros expresaron que gracias a ella no ven más ‘La Mesa Caliente’, tomando en cuenta que siempre resaltan que no le permite hablar al resto.

“Que regrese Alix y salga Verónica, ella es demasiado gritona y NO deja que las demás participen”, “¿Hay necesidad de hablar así en TV?”, “Qué mujer más pesada y hace cada comentario. Demasiado vulgar para estar frente a las cámaras”, “Qué grosera, no la soporto y ya ni lo veo”, “No me gusta Verónica, nunca deja hablar a sus compañeras”, “Verónica está en el programa equivocado”, “¿Y a esa persona le llaman presentadora? ¿Qué ofrece ella?”, “Qué feo se expresa para la televisión”, “A ver si también la calla”, “Esta señora ya cae en lo ridículo, este programita lo deben quitar”, “Tanto que criticaron a la materialista”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

