Balacera en salón de banquetes acabó fiesta de graduación en Nueva Jersey

Una fiesta de graduación en un salón de banquetes terminó ayer a balazos en el condado Atlantic de Nueva Jersey.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 p.m. afuera de “Beacon Hall” en 243 Saint Louis Avenue y Beethoven Street en Egg Harbor City, en las afueras de Atlantic City.

Testigos le dijeron a ABC News que se estaba llevando a cabo una fiesta de graduación dentro del salón de banquetes cuando se escucharon disparos afuera. No está claro si el tiroteo estaba directamente relacionado con el evento.

La Oficina del Fiscal del condado Atlantic estaba investigando, pero en principio no se reportaron heridos. El área fue rodeada con cinta policial, detalló The Press of Atlantic City. Al momento no hubo más información disponible.

El hecho sucedió exactamente dos años después de que en junio de 2021 una turista muriese acuchillada por su pareja en el hotel casino “Hard Rock Atlantic City”.