Turista murió acuchillada por su pareja en hotel casino “Hard Rock Atlantic City”

Frankie E. Lane se entregó a la policía, que lo buscaba desde el viernes como sospechoso del apuñalamiento fatal de su novia en el “Hard Rock Hotel & Casino” de la ciudad turística Atlantic City (Nueva Jersey).

Lane, de 59 años y residente de Filadelfia (Pensilvania), fue acusado de homicidio y delitos con armas después de que la policía respondiera al hotel y casino por el informe de una mujer fallecida, la noche del viernes.

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a la víctima con múltiples puñaladas dentro de una habitación del hotel. Fue identificada como Sharon Whaley, de 57 años, y también residente de Filadelfia.

“Quiero agradecer a todas las agencias de aplicación de la ley, que trabajaron cooperativamente para identificar y detener rápidamente a este sospechoso”, dijo el fiscal del condado Atlantic (NJ) Damon G. Tyner. “Seguimos trabajando diligentemente para obtener más respuestas sobre por qué ocurrió esta tragedia, para que podamos buscar justicia para la fallecida y su familia”, añadió, citado por Fox News.

Tanto la fiscalía como las policías de Atlantic City y Filadelfia han estado a cargo de la investigación. Una portavoz de “Hard Rock” se negó a comentar y remitió las preguntas a la oficina del fiscal. Al momento no se ha divulgado más información en el caso.

