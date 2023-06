Nicole Vale, media hermana de Angélica Vale, recibe ayuda divina de su papá Raúl Vale

Nicole Vale se encuentra grabando la segunda temporada de “Tal Para Cual” (TelevisaUnivision) al lado de Consuelo Duval y Lorena de la Garza, donde explica que aunque siempre tuvo claro que quería ser actriz, nunca se imaginó que también haría comedia y piensa que llegó a ella esta oportunidad gracias a la ayuda divina de su papá, Raúl Vale.

“La verdad es que toda la vida supe que iba a ser actriz, pero jamás me imaginé que iba a hacer comedia. Pensé que me iba a quedar en onda seria y hacer comedia ha sido algo que creo me mandaron de allá arriba”.

La hija de Arlette Pacheco señala que el estar en una serie de comedia le ha resultado un gran reto. “Es completamente diferente, es muy difícil, bien lo dicen: ‘es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír’. Es todo un reto, pero estoy bien cobijada, tengo compañeros maravillosos que me dan mucho”.

La también media hermana de Angélica Vale comparte que aunque la cantante y su mamá le dieron muchos consejos en los inicios de su carrera, ahora le permiten construir su camino por sí misma.

“De alguna manera como que me han dado esto de confiar en mí, de decir ‘pues ella está llevando su carrera solita’. Evidentemente apoyándome mucho, amándome mucho, pero en la parte actoral como que me dejan ser y está también muy ‘padre’ porque yo descubro muchas cosas, pero (mi mamá) está feliz, me apoya, y me encanta”.

Nicole comparte que aunque su mamá es muy amorosa, siempre ha sido exigente con ella.

