Shakira dice que en los inicios de su relación con Gerard Piqué, éste era un ‘loquito’

Varias canciones de Shakira se inspiraron en su ex Gerard Piqué, muchas de éstas canciones surgieron después de que la pareja anunciara su separación en junio del año pasado. Temas como ‘Monotonía’, ‘Te Felicito’ y, sobre todo, la ‘Sesión 53’ con Bizarrap le permitieron a Shakira vivir un desahogo público. En ellas expuso, definitivamente, la pesadilla en la que se convirtió su vida de la noche a la mañana.

Como bien apunta Showbiz, en sus versos abundan los reproches hacia el catalán a cuenta del menosprecio con el que la habría tratado y, asimismo, por la ‘traición’ de haber rehecho tan pronto su vida junto a la joven Clara Chía.

Sin embargo, aún cuando muchos creían que ya nada nos podría en torno a la pareja algo pasa que desestabiliza a la opinión público. El diario El País ha tenido acceso a la transcripción del testimonio que ofreció Shakira, en el año 2019, durante una de las vistas orales relativas al juicio por fraude fiscal al que se enfrenta en España.

La colombiana Shakira muestra constantemente parte de su vida en los videos de sus canciones. / Foto de Getty Images.

Las declaraciones de Shakira son entorno a los años 2011 y 2014, relatos con los que intentó exponer para dichos años ella aún no residía en España de manera permanente, razón por la cual no tendría porqué haber abonado los impuestos que le reclamaba Hacienda. Shakira expuso que durante dicha época su relación con el ex futbolista no era seria y mucho menos estaba consolidada.

Sobre su relación con Piqué, durante el año 2011 esto fue lo que dijo: “Casi no nos veíamos. Tenía 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época”, le describía así hace cuatro años. “Ahora es un tipazo, pero entonces era un loquito y yo no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante, o que íbamos a formar una familia”, sostenía ante el tribunal.

Showbiz expone que la barranquillera alega que se asentó en España hasta en el año 2015, y aún cuando su primogénito Milan nació un 22 de enero de 2013, para esa etapa de su relación ella pasaba la mayor parte del año en Estados Unidos, ya fuera por su fichaje como ‘coach’ en la edición estadounidense de ‘La Voz’, la promoción internacional de sus discos o los conciertos que ofrecía a lo largo y ancho del continente americano.

En estas declaraciones, Shakira abrió su corazón y expuso los inicios íntimos de su vida junto a Piqué: “Yo estaba encantada con él. En un viaje de Marrakech a Croacia, le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente en Barcelona sólo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo ha computado como un día en España”.

