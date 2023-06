Ex vicepresidente Mike Pence: “No sé por qué todos los candidatos del GOP piensan que Trump será declarado culpable”

El ex vicepresidente de Estados Unidos (y actual aspirante presidencial), Mike Pence, dijo en una entrevista ofrecida a NBC que no sabe por qué los candidatos presidenciales del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) piensan que Donald Trump será declarado culpable de mal manejo de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

“Permítame aclarar algo: no sé por qué algunos de mis competidores en las primarias republicanas presumen o piensan que el presidente (Trump) será hallado culpable“, dijo Pence en una entrevista ofrecida a Chuck Todd en el programa “Meet the Press” de NBC.

“Todo lo que sabemos es que el presidente (Trump) ha sido acusado formalmente. Aún no sabemos cuál es su defensa. No sabemos si esto llegará a juicio. Podría ser sujeto de una moción para desestimar el proceso. No sabemos cuál será el veredicto del jurado”, recalcó.

Estos comentarios del ex vicepresidente Pence fueron dados a propósito del hecho de que varios candidatos presidenciales, como Nikki Haley, han asegurado que ofrecerían un indulto presidencial a Trump en el caso de que sean electos como presidentes en 2024.

De acuerdo con información de NBC News, Haley aseguró que “estaría inclinada a favor de otorgar un indulto” para Donald Trump en el caso de que sea declarado como culpable.

“Estoy inclinada a favor de un indulto. Pero creo que es muy prematuro en este punto, dado que aún no ha sido declarado culpable de nada“, acotó Haley en una entrevista ofrecida al podcast de Clay Travis y Buck Sexton, según reseñó NBC News.

Asimismo, el emprendedor conservador Vivek Ramaswamy ha expresado que las acusaciones contra Trump le han hecho convencerse de que el ex presidente republicano debería ser perdonado, de acuerdo con información del portal de noticias The Hill.

Antes de que empezara la acusación formal contra Trump, el ex vicepresidente Pence opinó que esperaba que la investigación no prosperara, pues eso provocaría una gran división en el país. Posteriormente, Pence aseguró que las acusaciones contra Trump eran “muy serias” y que no podía refutar lo que se había alegado por parte del Departamento de Justicia.

Según información reseñada por la agencia de noticias EFE, El ex presidente Trump ha sido acusado ante un tribunal en Miami de los 37 delitos federales que incluyen retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración.

Sigue leyendo:

– Trump enfrenta 37 cargos federales por manejo de documentos secretos en su mansión de Mar-a-Lago en Florida

– Mike Pence inicia su campaña electoral atacando al expresidente Donald Trump

– Nikki Haley podría indultar a Donald Trump si es elegida como presidenta de EE.UU. en 2024