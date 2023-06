John Bolton considera que los oficiales de inteligencia “fallaron” al no recuperar documentos clasificados en posesión de Trump

El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, aseguró durante una entrevista ofrecida este domingo al programa Inside with Jen Psaki, en MSNBC, que los oficiales responsables de los documentos clasificados que Trump tenía fallaron en su labor de recuperarlos de forma óptima.

Asimismo, según reseñó el portal de noticias The Hill, Bolton reconoció que Trump tenía una “tendencia” de querer retener información y materiales de carácter sensible, y que los oficiales a cargo de estos documentos no siempre lograban recuperarlos.

“Creo que, en cierta forma, él era un coleccionista de cosas que le interesaban por una razón u otra. Pequeños archivos, momentos, documentos clasificados. Era muy perturbador“, dijo Bolton a Jen Psaki.

Bolton detalló que durante las reuniones de inteligencia con Trump, el ex presidente republicano solía “retener” ciertas cosas, y que esto se volvió una práctica, solo para asegurarse de que las podíamos recuperar. “Obviamente, fallamos en muchas ocasiones. Pero era un patrón que fue evidente para mí desde los primeros días”, acotó.

El ex asesor de Seguridad Nacional se refirió a un tuit que publicó Trump en su cuenta oficial en la que el ex mandatario publicó un mapa de un impacto fallido de un misil iraní que, según expertos, contenía información de orden sensible. Trump aseguró, por su parte, que tenía “el derecho absoluto” de tuitear esa fotografía.

“Esto me demuestra que no necesitamos leer la acusación o creer que las alegaciones son ciertas, aunque estoy muy seguro de que lo son. El famoso tuit de la foto sobre el misil iraní se le mostró durante una reunión de inteligencia. No lo devolvió, lo tuiteó antes de que los oficiales de inteligencia pudieran recuperarlo”, dijo Bolton, y agregó que “no había ninguna excusa para eso”.

Trump se declaró “no culpable” de los 37 cargos en su contra por el mal manejo de los documentos clasificados, los cuales se llevó a su resort privado, Mar-a-Lago, en Florida.

Las principales acusaciones en contra del ex presidente republicano son por conspiración, obstrucción de la justicia, así como violaciones a la Ley de Espionaje y otras normas, al mostrar documentos clasificados a personas que no debían verlos.

