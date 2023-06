Sudáfrica se muestra impactada con la misión de paz entre Ucrania y Rusia pese a críticas de Kiev

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este domingo que la misión africana de mediación entre Rusia y Ucrania fue impactante, pero su éxito deberá medirse en función del objetivo de parar la guerra entre ambos países. Al mismo tiempo, Kiev no tuvo mayores avances con la reunión que sostuvo con los representantes africanos, ya que la aspiración de la misión de propiciar negociaciones sin exigir la retirada rusa está condenada al fracaso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dejó claro una vez más que permitir cualquier negociación con Rusia significa congelar la guerra, congelar el dolor y el sufrimiento. En ese sentido, el mandatario reitero que es necesario que los rusos se retiren de todos los territorios ucranianos para sentarse con ellos a negociar la paz.

El presidente ucraniano asistió algunas de las reuniones con líderes africanos con gesto impaciente y en ocasiones contrariado. Incluso reprochó la terminología que empleaban para referirse a la invasión que inició Rusia desde el año pasado. “Mis colegas siguen llamando constantemente a esta guerra crisis, y están en su derecho de hacerlo, pero esto significa que evaluamos la situación de forma diferente. No es una crisis ni es una amenaza, es una guerra cuyas consecuencias son una serie de grandes crisis”, dijo Zelenski.

Foto: EFE

El jefe de Estado sudafricano afirmó que, obviamente, un éxito real se medirá en función del objetivo final de detener la guerra. “Pero el impacto que ha tenido es, uno: nos escucharon, ya que dimos una perspectiva africana sobre la guerra que está teniendo consecuencias negativas para nuestro continente“, explicó el jefe de Estado.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó luego de las reuniones con sus homólogos africanos que Rusia no renuncia las negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. “Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación (…) Estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas”, dijo el jefe del Kremlin durante la reunión que se celebra en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

Con información de EFE

Sigue leyendo: