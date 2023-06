Anuel AA arremete contra Feid tras confirmar su noviazgo con Karol G y lo convierte en su bebé

El pasado viernes Karol G y Feid confirmaron su relación sentimental luego que se vieran caminando y tomados de la mano, debido a que el colombiano tenía prevista una presentación en Miami. El show fue todo un éxito y contó con invitados como Daddy Yankee y Yandel, momento que aprovecharon para cantar en vivo el remix de ‘150’.

Más de uno se mantuvo atento a las redes sociales de Anuel AA, debido a que querían conocer la reacción del puertorriqueño tras ver que sus esfuerzos por recuperar a ‘La Bichota’ fueron nulos. Sin embargo, el pasado domingo terminó la espera porque de una forma particular respondió a un hecho que muchos imaginaban antes de su confirmación.

El intérprete de ‘Ley Seca’ este fin de semana compartió una galería de fotos y en la primera imagen se le ve posar con unos lentes oscuros, lujosas cadenas con diamantes, así como un suéter donde sale él con una cangurera y el bebé que lleva cargado es a Feid.

Seguidores de Anuel AA reaccionaron

La expareja de Yailin ‘La Más Viral’ ha dejado atrás su pasado con la dominicana y qué mejor manera de demostrarlo luego de infinitas muestras de amor hacia la intérprete de ‘Mañana será bonito’. Sin embargo, sus fanáticos han rechazado su nuevo atuendo.

“Like a este comentario para que Anuel recupere su dignidad”, “Cuida a tus bendiciones que Feid y 6ix9ine se encargan de cuidar a tus mujeres”, “Yo queriendo llamar la atención de mi ex, cuando claramente ya no me quiere“, “¿Te gusta Feid o Karol G?”, “Supera a Ferxxo Mor, ya está con Karol y eso es lo que te duele más”, “Ya pongan a dormir a este payaso”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Anuel AA le dedica una camisa a Karol G

El puertorriqueño ha implementado una nueva estrategia para dirigirse a la pareja del momento y es que el pasado jueves estuvo presente en ‘Premios Tu Música Urbano’, y parte de su vestuario estuvo enfocado en ‘La Bichota’ por la camisa que decidió ponerse.

La expareja de la colombiana decidió llevarla en su atuendo con un mensaje que decía lo siguiente: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía“.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘La más viral’ se quedó sin palabras cuando le preguntan por la relación de Anuel AA con su hija

· Karol G desborda felicidad tras confirmar su noviazgo con Feid en Miami

· La polémica camisa de Anuel AA con un mensaje a Karol G: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”