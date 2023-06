Yailin ‘La más viral’ se quedó sin palabras cuando le preguntan por la relación de Anuel AA con su hija

En el mes de marzo, Yailin ‘La más viral’ dio a conocer el nacimiento de su hija Cattleya, pequeña que nació fruto del amor que algún día tuvo con Anuel AA, quienes además se casaron en junio de 2022 y en febrero de 2023 se encontraban separados.

La dominicana en los últimos días se ha vuelto tendencia por los lujosos regalos que recibe de 6ix9ine, debido a que ha gastado hasta más de medio millón de dólares en los pequeños, pero costosos obsequios que le ha dado. A su vez, sorprendieron tras mostrar su nueva colaboración musical juntos y que lleva por nombre ‘Pa’ ti’.

Recientemente, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, tuvo una invitación al programa ‘Alofoke Music’, momento donde aprovecharon para hacerle preguntas de su vida profesional y personal, hecho donde terminaron consultándole por su hija.

A su vez, no pudieron evitar conocer qué tipo de contacto existe entre Cattleya y Anuel AA, a quien se le ha visto en las últimas semanas compartiendo solamente con sus otros dos primogénitos. Por ello, le preguntaron “¿Cómo está la relación de su hija con su padre?”.

“Nada, para serte sincera, tú sabes, ehh… ahora está tirando, normal, pero nada”, mencionó y es que al inicio de la consulta no mencionó nada y luego en medio de risas respondió durante la entrevista.

“Esa mujer no sabe ni expresarse”, “En pocas palabras Anuel no busca a Cattleya”, “Parece que estuviera drogada”, “AA le prohíbe a las mujeres que hablen mal de él”, “Quiere decir que le escribe por la niña. Es todo”, “Ella hizo bien en no decir ni m**rda que eso es lo que ustedes y el @anuel quieren que ella se desahogue para después acabarla”, “Se está creyendo la película posteriormente”, “Él no estaba llamando ni se estaba interesando por la bebé y ella le lo dejo a ver hasta donde llegaba”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘La más viral’ reaccionó a la confirmación del noviazgo entre Karol G y Feid

· La polémica camisa de Anuel AA con un mensaje a Karol G: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”

· Anuel AA celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Gianella