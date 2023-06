La polémica camisa de Anuel AA con un mensaje a Karol G: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”

Anuel AA tuvo una participación en los Premios Tu Música Urbano y causó sensación, pues no dejo pasar la oportunidad de mencionar de nuevo a su ex novia Karol G y a Feid, el intérprete de reggaetón con el que la colombiana tendría una relación sentimental.

A subir al escenario se le vio al cantante de música urbana con una camisa que reza ‘Estás con Feid, pero sabes que eres mía’. Con una gran sonrisa en el rostro vimos a Anuel AA cuando se abrió la chaqueta y mostró sus grandes cadenas colgando en su cuello.

Desde hace algunos meses Anuel AA ha enviado varios mensajes muy directos a Karol G y a Feid, quien sería el nuevo novio de la intérprete de ‘Tusa’. Esta relación entre ambos colombianos no se ha confirmado por ninguna de las partes, pero Anuel insiste en que en efecto están juntos de manera sentimental.

Por mucho tiempo Anuel AA y Karol G mantuvieron una relación que fue altamente mediática. La pareja siempre se mostraba junta y feliz, incluso hasta tatuajes en conjunto se hicieron y grabaron canciones que han quedado para siempre en la memoria de sus fanáticos. Sin embargo, la relación llegó a su fin.

Desde que Anuel AA terminó su relación con Yailin ‘la más viral’ los mensajes para Karol G se incrementaron. Incluso, hasta canciones le ha dedicado. “Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, dijo cuando estrenó su canción ‘Más rica que ayer’.

Ante todos estos mensajes por supuesto que los internautas han reaccionado: “¿Quién le puede decir que ya la perdió? Parece que no se entera”, “Ni estando con ella estaba tan enamorado como ahora”, “El que tenga miedo a morir que no nazca!!! Este man no nació el día de los temblores”, “Te gusta ver el mundo arder Anuelito”, “Te quedó grande la bichota”, “Ve muchacho busca de Dios” y “Ni en Netflix se ve, lo que se ve aquí” son varios de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales.

Sigue leyendo: