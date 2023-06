Hugo Sánchez aprueba el nuevo delantero del Real Madrid: “Joselu puede ser una buena solución inmediata”

El exfutbolista y leyenda del Real Madrid, Hugo Sánchez, le dio el visto bueno al recientemente fichado por los Merengues, Joselu, como un hombre apto para reemplazar a Karim Benzema en la delantera del equipo aunque añadió que siempre es bueno tener otras opciones.

A propósito de la presentación de ‘Legends’, el museo de reliquias futbolísticas inaugurado recientemente en el centro de Madrid, Sánchez habló sobre lo que se verá en la venidera temporada para la delantera del Real Madrid y como deben acoplarse tanto Joselu como Rodrygo.

“Joselu puede ser una buena solución inmediata, rápida y lo puede hacer bien. Si quieren juventud Rodrigo y Joselu están bien pero el Real Madrid necesita también otros delanteros goleadores, que cada vez hay menos”, expresó.

Bajo ese discurso Sánchez mantuvo su opinión que el Real Madrid tiene que pensar en un nuevo delantero élite y volvió a proponer el nombre de Harry Kane para fichar con los Blancos.

“Hay que tener en una mano a uno y mientras no haya nadie hay que tener a Harry Kane y cuando no, a otro”, dijo.

Además, el mexicano recordó como fue el proceso de transición entre la salida de Cristiano Ronaldo y la adaptación como nueve nato de Karim Benzema, aunque dejó claro que es una situación que lleva bastante tiempo.

“La transformación de Benzema cuando se fue Cristiano fue enorme y por eso estoy con cierto temor de que si no viene nadie no haya gol. Están de moda Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero es una transición complicada, difícil y lenta”, confesó.

Desde su salida de Pachuca en 2012, Hugo Sánchez no ha vuelto a entrenar, una faceta que le gustaría volver a repetir tras su experiencia en banquillos como los de Universidad Nacional, Necaxa y la selección mexicana; y el Almería en España.

“Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre. Lo que más me gustaba era jugar y después dirigir; y si no, ser analista, que es en lo que estoy. Quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar”, concluyó.

Sigue leyendo: