Rafa Puente responde las críticas que sufrió tras su salida de los Pumas de la UNAM

El antiguo director técnico de los Pumas de la UNAM, Rafael Puente del Río, aseguró que muchos de los seres humanos disfrutan más del fracaso de los demás que del éxito propio; destacó que este patrón se suele ser mucho más grande cuando se trata de un compatriota y dio como ejemplo lo que vivió las últimas semanas en México con los constante mensajes de odio que pueden difundir por las redes sociales.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista que tuvo con Ricardo Peláez para su canal de YouTube, donde destacó que siente mucha pena por todas estas personas que realizan esta serie de actos que al final no les brindan ningún resultado positivo para sus vidas.

“Nosotros a nivel cultural, en este país, desconozco la razón y me apena, mucha gente disfruta más el fracaso ajeno que el éxito propio, eso es lamentable y si ese fracaso es de un compatriota parece que lo disfrutan más“, expresó quien fue entrenador de los felinos hasta que la directiva tomó la decisión de acabar con su contrato para firmar a Antonio Mohamed para lo que quedaba del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Uno de los tantos ejemplos que realizó Puente durante la entrevista fue la paciencia que debe tener un director técnico extranjero dentro de la Liga MX; aseguró que esta debe ser mayor a la de un entrenador mexicano por las constantes críticas que realizan los aficionados de los respectivos clubes en su contra en caso que no tengan el éxito que se espera.

“Lo ves mucho en redes sociales, la paciencia con un entrenador extranjero no es la misma que con un entrenador mexicano y ojo, no es culpa de los extranjeros, que muchos de ellos vienen y enriquecen nuestro fútbol”, agregó Rafa Puente.

Para finalizar, el estratega detalló que los técnicos argentinos suelen ser más cerrados con el resto de la liga y no comparten sus conocimientos para evitar mostrar debilidad y son muy diferentes a los extranjeros, quienes suelen ser más abiertos en este aspecto y hablan sobre las actividades que aplican en el campo de juego.

“Entran en una especie de comodidad (entrenadores mexicanos) y de no buscar evolucionar, no buscan nuevas herramientas“, detalló.

“El entrenador mexicano comparte poco el conocimiento, resulta mucho más sencillo sentarme a debatir con un colega de otra nacionalidad que con el mexicano. Me he ido a otros países en donde me encuentro con una apertura que digo ‘por qué en mi país no hay esa apertura'”, concluyó.

