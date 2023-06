The New York Times revela el elevado monto que está ganando el argentino Lionel Messi gracias a un acuerdo comercial con Arabia Saudí

Los intercambios comerciales entre los futbolistas y algunas marcas importantes no es algo nuevo. Desde los tiempos de Pelé con Puma hasta “el fichaje” de jugadores por parte de Nike y Adidas, por ejemplo, los más grandes jugadores siempre han tenido la oportunidad de diversificar sus ingresos gracias a la publicidad, pero ninguno como Lionel Messi.

El argentino campeón del mundo y que es considerado como uno de los mejores futbolista de la historia cuenta con el respaldo de marcas como Adidas, Pepsi y más recientemente todo un país. A finales del pasado mes de abril, Leo publicó una foto en sus redes sociales donde se ver un espacio verde lleno de palmeras y escribió: “¿Quién pensaba que Saudi tenía tanto verde? Me encanta explorar sus maravillas inesperadas siempre que puedo. #visitsaudi”.

La imagen compartida a los más de 400 millones de seguidores de Messi en Instagram se trataría del nuevo acuerdo comercial entre “La Pulga” y el Reino de Arabia Saudí que, según reveló el diario The New York Times, el argentino será un “promotor bien remunerado” del país árabe gracias a un contrato con la autoridad de turismo de esa nación.

Según el contrato al que tuvo acceso el medio neoyorquino, Messi podría recibir hasta $ 25 millones de dólares durante tres años por “algunas apariciones comerciales, un puñado de publicaciones en las redes sociales y algunas vacaciones con todos los gastos pagos en el reino con su familia e hijos”.

Sin embargo, The New York Times destaca una leve censura. Según el documento que no ha salido a la luz pública, Messi no puede hablar de nada pueda “manchar” la reputación de Arabia Saudita, un país que aunque recientemente ha tenido apertura con el mundo occidental, históricamente ha sido criticado por su historial de derechos humanos.

Finalmente, el rotativo estadounidense hace la salvedad de que no está claro si el documento al que tuvieron acceso es verídico, aunque tiene fecha del 1 de enero de 2021 y fue firmado por el astro y su hermano Rodrigo, quien es su gerente comercial, pero no está firmado por autoridades saudíes.

