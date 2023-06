Thibaut Courtois responde a la polémica de Bélgica y afirma que las palabras del entrenador “no se ajustan a la realidad”

El portero de la selección de Bélgica y del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha sumado más ingredientes a la polémica que se ha creado a su alrededor en los últimos días y ha respondido a las declaraciones del entrenador, Domenico Tedesco, aclarando que las mismas “no se ajustan a la realidad”.

A través de un comunicado compartido este lunes, el guardameta de los ‘Diablos Rojos’ indicó que nunca exigió ser el capitán de la selección y que, contrario a ello, solo le pidió a su entrenador que no se realizara esa elección a la ligera. Además, manifestó estar “decepcionado” de que el seleccionador divulgara su conversación.

A statement regarding the Red Devilshttps://t.co/vV3TqBbZEK pic.twitter.com/2rFzCa6TEH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 19, 2023

Comunicado de Thibaut Courtois

“Me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que ha hecho un recuento parcial y subjetivo de una conversación privada que hemos tenido tras el partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no en beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la Selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi propósito.

Insisto en que en ningún caso le he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento”.

Contexto de la polémica entre Courtois y Tedesco

Thibaut Courtois (verde) mira al entrenador de Bélgica Domenico Tedesco (traje) tras el partido contra Austria. Foto: Virginie Lefour/Belga Mag/AFP vía Getty Images.

El técnico de Bélgica, indicó a la prensa recientemente que el guardameta abandonó la concentración tras no haber sido elegido como capitán de la selección en el partido amistoso contra Austria, un honor que tuvo como designado al delantero Romelu Lukaku.

“Después del partido de Austria, Courtois de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y dolido. Ojalá pudiera decir que es una lesión, pero no puedo mentir. Siempre intento proteger a los jugadores pero en esta situación es imposible”, expresó el técnico italiano.

“Entre todos decidimos que Romelu Lukaku sería el capitán contra Austria y que Courtois lo iba a ser ante Estonia. Estoy sorprendido y en shock, no esperábamos que algo así pudiera suceder. En marzo decidimos que Kevin de Bruyne sería el primer capitán, mientras que Lukaku y Courtois estarían en igualdad de condiciones como segundos capitanes”, había indicado Tedesco.

