Mara Escalante se basó en una vecina para crear el personaje que le permitió tener su programa de televisión

Con más de dos décadas de trayectoria profesional, Reyna Margarita Chávez Escalante, popularmente conocida como Mara Escalante, es una de las actrices más reconocidas en la industria del entretenimiento en México.

A pesar de llevar varios años realizando algunos papeles pequeños tanto en el cine como en la televisión, no fue sino hasta finales de la década de los 90s, cuando la comediante nacida en Tlaxcala comenzó a destacar a partir de la caracterización de “Doña Lucha“, una simpática mujer que representaba a la típica provinciana viviendo en la Ciudad de México.

Posteriormente, ese mismo personaje le generó la posibilidad de tener su propio programa de televisión en 2009, el cual fue denominado “María de todos los Ángeles”, una producción que tuvo dos temporadas, con 33 capítulos en total.

Durante una entrevista concedida para el presentador de televisión Jordi Rosado en su canal de YouTube, Mara Escalante reveló que para crear a “Dona Lucha” se basó en una mujer a la cual conoció siendo muy niña.

“Me iba a comer con una vecina llamada Doña Licha mientras preparaba dulce de leche, que nadie más lo ha vuelto a hacer igual. Ahí la escuchaba y me encantaba que me contara sus historias.

Todas esas cosas, una de chiquita, las registra. Creo que absorbí la esencia y los ademanes de Doña Licha”, rememoró.

Cabe señalar que gracias al programa “María de todos los Ángeles”, al menos otros dos actores lograron trascender en la televisión, Ariel Miramontes, con su personaje de Albertano; y Beng Zeng, quien caracterizó al Chino.

Pese a la fama alcanzada, Mara Escalante lleva algunos años fuera de los sets de grabación, pero no deja de trabajar presentando el show de Doña Lucha y María de todos los Ángeles en algunos recintos en espera de que surjan nuevos proyectos donde poner a prueba su calidad histriónica.

