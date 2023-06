Polo Morín afirma que Alfredo Adame no está bien de sus facultades mentales

Después de que hace unas semanas fue señalado por Alfredo Adame por ser “un pésimo actor, quien cree que por estar guapito ya la hizo”, Leopoldo Morín Garza respondió a los comentarios del presentador de televisión. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

“No me atrevería a decir mucho, porque no me quiero burlar del señor. Sé que él sí se burla de mí, pero en eso nos podemos diferenciar; No lo conozco, así que no podría decir nada de una persona a quien no conozco”, expresó el actor de 32 años durante un diálogo sostenido frente a varios medios de comunicación.

Asimismo, el celayense calificó como desafortunadas las palabras emitidas por el galán otoñal de la televisión mexicana.

“Me parece que sus comentarios son muy desatinados. Es un señor que sus facultades mentales no están al 100%. Es muy evidente que no está bien”, enfatizó.

Además, Polo Morín mencionó que la manera en cómo se expresó Adame de su persona, tan sólo por el hecho de no estar de acuerdo en que lo contrataran para participar en la próxima marcha de la comunidad LGBT+, demuestra que no es el tipo adecuado para estar en el evento.

“Ni me lo tomo como ofensa, porque yo sí soy de la comunidad. Si cree que eso me quita mérito, entonces me está dando la razón de que es una persona homofóbica, la cual no debería ser representativo”, indicó.

Finalmente, el joven artista guanajuatense hizo llamado a los miembros de la comunidad LGBT+ para que reflexionen acerca del verdadero aporte que Alfredo Adame puede brindarle a la Marcha del Orgullo, pues es un tipo que juzga a uno de sus miembros y que además cobrará una fuerte suma de dinero por participar en el evento.

“Está fomentando lo que no queremos. Encima sé que le pagan un dineral por ir. Me parece fatal que ese presupuesto se vaya a cosas que sí queremos”, señaló.

Cabe señalar que, en 2016, después de que se filtraran algunas fotografías comprometedoras de Polo Morín con su colega Lambda García, el celayense les reveló a sus fans que era homosexual, lo cual lejos de perjudicar su carrera le significó cierto grado de apreció entre sus fans por el hecho de mostrar valor para no dejarse extorsionar.

