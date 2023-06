Tenoch Huerta renuncia a una película para enfrentar la denuncia que pesa en su contra por abuso

La denuncia de abuso presentada por la saxofonista María Elena Ríos en contra de José Ténoch Huerta Mejía provocó que el actor haya decidido declinar a participar como protagonista de la película la “Fiesta en la madriguera”, la cual es producida por Netflix y que en breve comenzará a filmarse.

Mediante un comunicado, el artista de 42 años anunció que, con el objetivo de limpiar su nombre, optará por responder legalmente a las acusaciones vertidas por su expareja sentimental.

“Con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto.

Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”, señala parte de la misiva.

María Elena Ríos Ortiz, la mujer quien fue atacada por un desconocido, el cual le roció acido en el rostro y parte de su cuerpo, en 2019, señala Tenoch abusó de su condición vulnerable para manipularla psicológicamente y así someterla a su voluntad durante el tiempo en que sostuvieron una relación de pareja.

Incluso, la también activista de origen oaxaqueño, quien está en contra de la violencia hacia las mujeres, calificó a Huerta Mejía como un “depredador sexual”.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, señaló a través de un mensaje en redes sociales.

Cabe señalar que en todo momento la artista mixteca señala que sólo exige justicia y no dinero para quien asegura se aprovechó de su vulnerabilidad emocional.

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aun así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar. Tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder'”, enfatizó.

En respuesta, el actor que recientemente destacó en Hollywood por trabajar en la cinta “Black Panther: Wakanda por siempre”, descalificó las aseveraciones de su expareja.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, señaló.

