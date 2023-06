Victor Wembanyama visitó el Yankee Stadium y terminó con un desastroso lanzamiento inicial [Video]

El prospecto número 1 de la NBA que será elegido por San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, visitó este martes el Yankee Stadium para el encuentro ante Seattle Mariners y fue el encargado de realizar el lanzamiento inicial, aunque éste no terminó saliendo como se esperaba.

A propósito del draft 2023 de la NBA, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de junio en Nueva York, Wembanyama aprovechó uno de sus días libres para conocer no solo la ciudad sino para que conociera el mítico Yankee Stadium y en específico el béisbol, deporte que no se practica habitualmente en Francia.

El pívot de 7′3 pulgadas ya llamaba la atención en la previa de su llegada al tomar el metro para llegar al recinto, siendo seguido por medios y periodistas que buscaron contar su historia.

¿Ya vieron a Victor Wembanyama tomando por primera vez el metro? 😳



Así le fue previo al #NBADraft pic.twitter.com/v5oAZ7nKss — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 20, 2023

Al llegar compartió con los jugadores locales de Yankees y en medio de la práctica de bateo vivió un curioso momento cuando le tocó tomar un bate.

El madero en manos de Wembanyama lucía como un bate de un prospecto infantil, lo que desató las risas en el roster de los Yankees y en el propio jugador.

Le quedó un poco pequeño el bate que le dieron a Víctor Wembanyama en el Yankee Stadium para que hiciera swing 😂pic.twitter.com/6IFozzzf9X — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) June 20, 2023

Por último, le llegó el turno del esperado lanzamiento inicial. Wembanyama, luciendo la legendaria camisa del Salón de la Fama del Béisbol, Derek Jeter (#5), subió a la lomita y tomó la pelota con su brazo derecho directo para la ejecución del lanzamiento.

Sin embargo, el disparo lo ejecutó de manera desastrosa luego de la poca técnica mostrada y la pelota terminó a la derecha del receptor de turno.

El lanzamiento causó carcajadas en el estadio y hasta en el propio jugador, que al menos se encuentra seguro de que tendrá mucho más éxito cuando debute en la NBA con San Antonio Spurs.

Al final la presencia de Wembanyama se saldó de la mejor manera posible luego que los Yankees vencieran 3-1 a Mariners en la jornada de este martes en las Grandes Ligas

Mira el video del lanzamiento aquí: Victor Wembanyama's first pitch was a bit outside 😅 @yankees | @vicw_32 pic.twitter.com/4UXuHuN3Jr— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2023

