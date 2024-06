Evaluna y Camilo hicieron una “ceremonia de bendición” en el baby shower de su segundo hijo

La pareja formada por Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, conocidos en las redes por compartir detalles íntimos de su vida con sus seguidores, decidieron hacer una celebración especial mientras esperan la llegada de su segundo hijo, a quien llamarán Amaranto.

Los cantantes organizaron una ceremonia de bendición en lugar del típico baby shower, ya que Evaluna no se siente cómoda con la idea de recibir regalos que podrían no serle útiles al bebé.

“Estamos en el blessing de Amaranto. No le decimos baby shower porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, expresó la artista venezolana en un video que subió a su canal de YouTube.

Este evento emotivo, organizado por Marlene, la madre de Evaluna, y sus amigas más cercanas, fue un momento significativo para la familia. Evaluna, visiblemente emocionada, compartió: “Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mirá esta belleza, dice: ‘Blessing Amaranto’. Hay juguito, hay comidita rica”.

La ceremonia incluyó actividades simbólicas, como escribir virtudes deseadas para Amaranto y su hermana mayor, Índigo, en tiras de papel que luego fueron atadas a un árbol. Evaluna explicó que estas virtudes serán su foco durante el parto, que lo realizará en su casa con la asistencia de una partera.

Cabe mencionar que, pese a todos los anticipos que hacen sobre lo que será la llegada de su segundo hijo, la pareja supo ser cuidadosa en no mostrar el rostro de su hija Índigo en redes sociales para proteger su privacidad. Y, por lo pronto, planea hacer lo mismo con Amaranto. Evaluna mencionó que la decisión de mostrar o no a sus hijos en público dependerá de ellos cuando sean mayores.

A medida que Evaluna se acerca al final de su embarazo, la familia espera la llegada de Amaranto en agosto y mantiene en reserva el género del bebé hasta el nacimiento, una práctica que ya realizaron con Índigo. Evaluna describió que la llegada de Amaranto será “un evento rodeado por las virtudes y energías” que sus seres queridos desearon durante la ceremonia.

En algunas recientes publicaciones de la pareja, se pudo apreciar que Índigo es una niña, ya que la llamaron “mami” en varias oportunidades. Sin embargo, los artistas están convencidos de que la crianza de sus hijos “sea libre y respetuosa”, permitiéndoles a ellos mismo definir y elegir su identidad cuando lo consideran necesario.

