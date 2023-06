Christian Nodal, Camilo y Manuel Mijares aprenden a comunicarse en lenguaje de señas por amor a sus fans

Christian Nodal se presentó en Costa Rica recientemente. Estando arriba del escenario fue consciente de las personas que lo veían desde la primera fila. Todas eran del Centro de Eventos Pedregal, pertenecientes a la comunidad sorda. Por esta razón el cantante mexicano paró el concierto para hablarles en Lengua de Señas y dejarles así un saludo directo.

“Hola amigos. Costa Rica, pura vida”, señó Christian provocando la euforia del público, según reportó Mezcalent. Asimismo, confesó que nunca se imaginó que gente que no puede oír pudiera disfrutar su música e identificarse con sus letras.

En la imagen Christian Nodal durante su presentación en Premio Lo Nuestro, el pasado 23 de febrero. /Foto de Jason Koerner/Getty Images.

Dicho medio destacó que en la actualidad hay muchos artistas que se están involucrando con la comunidad sorda del mundo. Dos de ellos, además de Nodal son Camilo y Manuel Mijares. Meses atrás el esposo de Evaluna Montaner fue noticia cuando cuando recibió a un chico que no escuchaba detrás del escenario durante su gira de conciertos en Uruguay. Camilo aprendió a señar su nombre y fue así como se comunicó con su pequeño fan.

En el caso de Manuel Mijares, éste utilizó un chaleco en el que se sentían las vibraciones de la música y aprendió a decir gracias para comunicarse con sus fans.

En el año 2021 esta temática retomó conciencia en la población gracias a la película de la directora Sian Heder, quien con su cinta “CODA” concientizó sobre la relevancia de saber y entender que todos somos parte de una sociedad en la que se necesita no sólo saber sobre el tema y ser conscientes, sino que además es necesario dar un paso más para formar parte y así involucrarnos en los procesos de comunicación de quienes nos rodean y forman también parte de nuestra sociedad.

“CODA” fue la película que ganó el premio de La Academia en 2022, en la categoría de Mejor Película, llevándose no sólo este Óscar, sino también el Mejor Actor de Reparto para el actor Troy Kotsur.

Nodal vive un gran momento y se prepara para ser papá

Después de que Cazzu confirmara que se encuentra esperando bebé durante su presentación en la Arena Movistar de Buenos Aires, Christian Nodal no ha podido dejar de hablar sobre el embarazo y lo mucho que está disfrutando de todo este proceso.

Primero quiso agradecerle a los fans por el cariño manifestado en torno a la gran noticia, durante uno de sus conciertos el pasado mes de abril: “A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”.

Pero recientemente también comentó que los síntomas le estaban pasando factura a él y no a la madre. Así se lo confirmó al programa “Hoy” de Televisa diciendo: “Al inicio me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de náuseas, pero eran más los mareos. Yo me empecé a asustar y hasta fui al médico a ver si no tenía algo. Todos me molestaban y me decían que estaba embarazado y pues finalmente sí fue así”.

