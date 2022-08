Lucero y Mijares traen tremenda bronca por el tema “Si me tenías”: ella dice que la canción es de ardidos y su ex dice que no lo es

Lucero y Mijares traen a Estados Unidos su gira “Hasta que se nos Hizo”, con los mejores éxitos de los dos, cantados por los dos. Lucero canta algunas canciones de Mijares, Mijares algunas de Lucero, otras juntos… y en las entrevistas ríen y “alegan”.

Alegan por una canción, “Si me Tenías”, que sacó Mijares después del divorcio (a principios del 2013) y que muchos pensaron iba dirigida a Lucero; y ahora que Lucero la canta en la gira asegura que no es de su agrado y la llama “la de los ardidos”.

“La de los ‘ardidos’ es una canción muy bonita, muy hermosa que compuso un gran autor, Gianmarco, muy amigo de Manuel”, cuenta Lucero. “Gran, gran cantautor peruano, gran gran…”, añade Mijares.

“Coincido, coincido. Y entonces grabó esa canción que se llama ‘Si me tenías’, que es de ‘súper ardidos’, y entonces pues a mí no me gusta, pero ahora ya me está empezando a gustar. Digamos como que ya hasta me la estoy aprendiendo, o sea, como que ya me está gustando“, agrega Lucero.

“Pero si tú compraste ‘de a gratis’ esa bronca», dice Mijares.

Yo no, ¿tú por qué la grabaste?

Porque me gustó mucho, pero yo no la escribí.

¡Qué bueno!, pero ¡es de ardidos!.

“No es de ardidos”, replica Mijares, “tú agarraste esa onda, no sé por qué, yo hice un disco con…

“A mí me encanta Gianmarco, entonces me acuerdo que hice un disco con muchas canciones de él, completo, y la disquera escoge esta canción de primer sencillo y no sé por qué tú te la traes con la canción“, explica Mijares.

“No, está muy bonita, pero es de ardidos”, sostiene Lucero.

Y dale con ‘la burra al trigo’. NO.

“¡Jajaja! Bueno, cuando la gente venga al show ya se da cuenta, porque a muchísima gente le gusta mucho esa canción, entonces ya verán la canción y decidirán si es de ardidos o no”.

