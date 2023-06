Hablemos de Maia San Miguel, la intérprete de “Santa” que dice: “Y tú que no ayudas a portarme bien”

Maia San Miguel es una cantante, actriz y productora que actualmente está promocionando su tema “Santa”, canción que ya puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas digitales. A través de Instagram, el público que la sigue se topa con una mujer normal, natural, dueña de una voz privilegiada. Recientemente estuvo en Nueva York, ciudad que, según sus palabras, es su lugar favorito en el mundo.

Como parte de la promoción de la canción y el video, vemos que Maia San Miguel se conecta con su lado más sensual, sin abandonar su esencia musical. La letra de su composición no podríamos decir que es pegajosa, por que va más allá de frases rimadas, su lírica busca dar un sentido y su propia forma de decir y comunicar, tanto así como cuando asegura: “Yo que quiero ser santa, pero es que algo que falla”.

San Miguel, además, viene trabajando en sus composiciones como escritora musical desde los 12 años. Artistas como Shakira, Taylor Swift, Camilo, Evaluna Montaner y otros han explotando este rasgo de sus personalidades desde pequeños. Muchos de ellos, como San Miguel, vienen haciendo música desde entonces.

A Maia San Miguel no la asusta el micrófono, al contrario, con su voz y una guitarra ésta mexicana hace música, así lo demostró recientemente en el programa de radio “El Ojo de la Mosca”, en donde cantó en vivo el tema de promoción. En esta canción su cantautora nos dice: “Cuando estamos cerquita no sé cómo me desarma”. View this post on Instagram A post shared by Maia San Miguel (@maiasanmiguel)

El video musical de la canción “Santa”, compartido en YouTube, nos ha permitido ver su lado interpretativo y descubrimos que el baile es también otro de sus talentos.

