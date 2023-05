Samo hizo una fuerte confesión: “Mi mamá me dijo una vez que ella no quería tenerme”

Aunque ha experimentado grandes éxitos a nivel profesional tanto con el grupo Camila como en solitario, Samo confiesa que en el terreno personal uno de sus más grandes miedos es que la gente no lo quiera.

En entrevista con Isabel Lascurain, el cantante reveló que lleva varios años tratando de resolver temas que tengan que ver con el rechazo y señaló que esto ha crecido a raíz de que su madre le confesara que estuvo a punto de abortarlo.

“Mi mamá me dijo una vez que ella no quería tenerme, entonces creo que desde ahí se da un tema de rechazo. Es algo con lo que he tenido que trabajar desde hace años y que a veces se hace mucho más fuerte y difícil hacerlo, pero ahí la llevo“, dijo Samo.

Para finalizar, el también compositor señaló que se enteró de ese detalle de su vida hace apenas unos años, pero que lejos de enojarse con su madre tomó las cosas con mucha tranquilidad y trató de comprender las razones que tenía para tomar dicha decisión.

Regresar a Camila no fue fácil

Pese a que el público está sumamente contento con el regreso de Samo a Camila, el cantante confiesa que no fue nada sencillo dejar atrás las diferencias que había tenido con Mario Domm y hacer que esto sucediera. En un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el veracruzano dijo estar esperanzado de que el proyecto dure mucho tiempo y reveló que en los próximos días se va a reunir con sus compañeros para escribir nuevos temas.

“Obviamente esto fue un camino muy difícil , pero es un reencuentro para el público, ellos lo merecían y al final Camila no es un proyecto de tres nada más, es un proyecto del público y estoy contento de que se haya dado esta junta. No sabemos cuánto dure, pero esperemos que mucho”, señaló Samo.

