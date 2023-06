Albertano se prepara para el estreno del programa de comedia “El Príncipe de Barrio”

La fama conseguida por Ariel Miramontes a través de la caracterización del personaje de Albertano Santacruz, rindió su mejor fruto, pues dentro de unos días estrenará su propio programa.

Con el propósito de fortalecer su barra de comedia, Televisa dio a conocer un proyecto donde el famoso hijo de Doña Lucha tratará de hacer reír a chicos y grandes tal y como lo hizo en “María de Todos los Ángeles” y en “Nosotros los Guapos”.

Para el comediante de 52 años, le llegó su gran oportunidad para brillar en solitario, pues no desarrollará su carismático personaje bajo la sombra de Mara Escalante o Adrián Uribe.

Dicha opción significa un parteaguas para su carrera, con el aliciente de contar con el apoyo de los televidentes, pues Albertano es una de las personalidades más queridas en la televisión actual.

Ahora bien, detrás del personaje de barrio aparece Ariel Miramontes, un actor que formado en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y quien luego de participar en varios programas de televisión no lograba despuntar hasta que le dio vida a Albertano Santacruz, una creación de Mara Escalante, quien asegura habérsela regalado a Miramontes.

De cualquier manera, el toque que éste le impregnó al personaje lo hacen difícil de imaginar siendo caracterizándolo por otro actor.

Así que, luego de varios años de dedicación, surgió el momento de la verdad para el joven de la melena larga y buenos sentimientos, pero que, durante la mayor parte del tiempo, es todo un flojo.

Con estas referencias Albertano llegará a Lomas de Chacaltepec donde será nombrado “El Príncipe del Barrio”.

“No me van a recibir con mucho cariño al principio y me a poner en muchos aprietos, me van a pasar muchas aventuras muy locas. Así que aficionados al Jijiji, el Jojojo, la vacilada y la broma chusca, no se pueden perder ‘El Príncipe del Barrio'”, advierte el actor muy a su estilo.

En este nuevo proyecto, inspirado en la película “Lagunilla mi Barrio”, Ariel Miramontes trabajará al lado de Violeta Isfel, Alma Cero, Cecilia Galliano, Juan Soler, Luis Fernando Peña y varios actores más que harán todo lo posible para arrancarle una sonrisa a los televidentes con una dosis de humor blanco en cada emisión dominical del programa.

