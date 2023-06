FMF oficializa la llegada de Jaime Lozano: fue presentado como el nuevo DT de la selección mexicana

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) realizó este jueves la presentación oficial de Jaime Ordiales como nuevo director técnico interino de la selección mexicana para encarar la Copa Oro 2023 en sustitución del recién desvinculado Diego Cocca, quien fue retirado de la organización al no generar confianza en los últimos partidos que disputó al mando del Tri.

La presentación del nuevo estratega de los aztecas se realizó en plena concentración mexicana para el torneo de la Concacaf y fue transmitida por un video en vivo de la federación para colocarle a Lozano la batuta de entrenador; el anuncio de esta noticia lo realizó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, así como de Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles.

“Es un honor estar aquí enfrente de ustedes, es un honor representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí, bueno, ahí donde están ustedes y estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, eso que lo tengan claro sino yo, hoy no estaría aquí, primero porque no voy a tomar una decisión sin la gente que está delante de mí. Gracias al staff, muchas gracias porque blindan a este grupo de jugadores y hacen un gran esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible. También sepan que creo en sus capacidades y también creo en mí y en mi cuerpo técnico. No me cabe la menor duda de que saldremos adelante. De este tipo de situaciones es donde se forjan las mejores historias de vida”, comentó Lozano frente a los jugadores.

🇲🇽 Incondicionales 💚

¡Llegó Jimmy! 🫡



Y así fue su presentación oficial. 🎥



Copa Oro 🏆, ¡allá vamos! 👊🏻 ⚽️ pic.twitter.com/lNKck6BiM7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2023

“Hay que tener la capacidad de reinventarnos, hay que abrazar las oportunidades, tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto, porque los mexicano sabemos y nos la ingeniamos para salir adelante y de eso hay que estar convencidos en todo momento desde ya”, agregó.

Para finalizar, Jaime Lozano destacó la importancia que tendrá la afición mexicana en cada uno de estos compromisos y aseguró que los jugadores deben estar mentalizados en siempre ofrecer el mejor desempeño a los fanáticos para los sigan respaldando en cada partido que disputen.

“Estoy muy contento, orgulloso y lo mejor de todo es que tenemos una gran afición que va a estar nuevamente ahí, esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y en cada partido, démosle a esa gente que ha creído por muchos años lo que se merece, nuestro mayor esfuerzo, que si hacemos eso y tenemos una idea clara de lo que queremos en el campo de juego, los resultados llegarán”, concluyó.

