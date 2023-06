William Valdés aspira regresar a Despierta América o hacer algún proyecto especial con Univision

A su regreso a Miami después de cinco años en México en el programa “Venga la Alegría” (TVAzteca), William Valdés confiesa que ha empezado de cero tocando puertas y le gustaría que la oportunidad se diera de nuevo en “Despierta América”.

“Lleno de mucha emoción porque obviamente regresé con mi familia y nada, estoy contento de estar de regreso aquí en Miami”.

El conductor estuvo una temporada viviendo en México. “Mi papá está un poco malo de salud, mi mamá está aquí sola con la casa, así que fue un momento perfecto para regresar después de haber salido de ‘Venga la Alegría”; regresar, volver a recolectar con todos mis compañeros de la industria y con mi familia, que es lo más importante”.

William siente que empieza una vez más. “Siento que estoy empezando de cero ahorita, regresar acá es empezar de cero de nuevo y estoy haciendo teatro, estoy en micro teatro y estoy muy contento, y pues nada; tocar puertas y decirle a los productores ‘¡eh, ya estoy acá!'”.

¿Tienes algo en puerta?

No hay ninguna conversación por ahora. Si en el futuro la hay me encantaría, pero ahorita estoy yo haciendo mi trabajo de freelance, ¡jajaja!

¿Qué sería lo ideal para ti?

Idealmente, pues obviamente regresar a la televisión a lo que me gusta. Si fuera en Univision, es mi casa, siempre ha sido mi casa desde que comencé en la industria, entonces regresar a ‘Despierta América’ o a hacer algún proyecto especial con Univision sería increíble porque ya conozco a la gente que está ahí.

“Y las personas que están del otro lado de la televisión que son los importantes, que es la audiencia, también me conocen entonces sería increíble, pero sí algo diferente, algo que me saque de lo que yo hacía antes. Ya no estoy para estar haciendo cosas de redes sociales y así, ¡jajaja!”.

