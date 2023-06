Khloé Kardashian podría estar viviendo una nueva historia de amor junto a Michele Morrone

Dicen que ha sido en un desfile de Dolce y Gabbana en el que el famoso actor Michele Morrone ha podido conquistar a la más joven del trío Kardashian. Vale agregar que Khloé pasó por un tiempo sin buscar el amor, sobre todo después de que su ya ex pareja, Tristan Thompson, le fuera infiel con su entrenadora personal, Maralee Nichols con quien éste también concibió un hijo.

El encuentro entre el actor italiano parece haber sido una especie de “encerrona” preparada por Kim Kardashian, quien no dudó en sentar a su hermana junto a Morrone, conocido por su participación en la saga de películas ‘365’, para que ambos se conocieran mejor en dicho desfile, según reportó Showbiz.

Showbiz describe el encuentro así: “el fornido intérprete pidió permiso a la celebridad antes de besarla en la frente y abrazarla a la altura de sus caderas” Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y todos están ya hablando de lo bien que se ven juntos.

Sobre esto también se habló en el último episodio del reality familiar, ‘Las Kardashian’. En este Khloé ha reconocido que tales rumores no hicieron otra cosa que disparar su autoestima, ya que la vincularon sentimentalmente con uno de los hombres más deseados del planeta.

“Creo que está muy bueno. ¡Menudo hombre! Es que me encanta un buen hombre y él definitivamente lo es: alto, musculoso, atractivo… Es que me lo imagino… ¡Qué guapo es!”, se ha desahogado en el programa. Ser protagonista de esta clase de rumores con el italiano ha sido de su total agrado, tanto que ha llegado a decir: “No me importa, la verdad es que ha sido muy divertido”.

Sigue Leyendo más sobre Kim Kardashian aquí:

· Khloé Kardashian manda de paseo a Tristan Thompson y le cierra su corazón: “No voy a volver con él”

· Khloé Kardashian y el pequeño Tatum, su hijo con Tristan Thompson, posan juntos para Instagram

· Khloé Kardashian rompe el silencio y le responde a todos aquellos que la critican por sus cirugías estéticas