Retiran del mercado paquetes de frutas congeladas que se venden en Walmart, Target y Aldi por posible contaminación con listeria

Nuevamente, quienes acostumbran a comprar paquetes de frutas congeladas, deben revisar dichos productos, ya que esta semana nuevamente se anunció el retiro voluntario de varios de ellos debido a una posible contaminación con listeria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado informando que la subsidiaria de SunOpta, Sunrise Growers, está realizando un retiro voluntario de productos de frutas congeladas por sospechas de contaminación con Listeria monocytogenes, la cual puede producir infecciones en las personas que lleguen a consumirlas.

Este se ha convertido en el tercer retiro de frutas congeladas en lo que va de junio. Primero salieron del mercado las fresas y frutos rojos de Willamette Valley Fruit Co., que se comercializan en Walmart, Costco y HEB, por estar vinculadas con un brote de Hepatitis A. Un par de días antes, Organic DayBreak Blend de Wawona Frozen Foods, cuyos productos se venden en Costco, informaron sobre el retiro voluntario de sus fresas congeladas porque provienen de México y estas están señaladas con parte de las frutas contaminadas con Hepatitis A.

Cuáles son los paquetes de frutas congeladas que están siendo retiradas por posible contaminación con listeria

* Walmart: Paquetes de 16 oz. de frutas mixtas, de cerezas dulces oscuras y de trozos de mango de la marca Geat Value.

* Whole Foods: Bolsas de 32 oz. de 365 Organic Tropical Fruit Medley, bolsas de 10 oz. de 365 Organic Pineapple Chunks, bolsas de 16 oz. de 365 Pineapple Chunks, bolsas de 32 oz. de 365 Organic Whole Strawberries, bolsas de 32 oz. de 365 Organic Fresas y plátanos en rodajas y bolsas de 10 oz. de 365 moras orgánicas.

* Trader Joe’s: Paquetes de 16 oz. de la marca Trader Joe’s Organic Tropical Fruit Blend, con fechas de caducidad de finales de enero e inicios de febrero de 2024.

* Target: bolsas de 32 oz. de Good & Gather Organic Cherries and Berries Fruit Blend, bolsas de 12 oz. de Good & Gather Dark Sweet Whole Pitted Cherries, bolsas de 48 oz. de Good & Gather Mango Strawberry Blend, bolsas de 48 oz. de Good & Gather Gather Mixed Fruit Blend, bolsas de 12 oz. de Good & Gather Mango Chunks, bolsas de 48 oz. de Good & Gather Blueberries y bolsas de 48 oz. de Good & Gather Triple Berry Blend.

* Aldi: bolsas de 32 oz. de Season’s Choice Tropical Blend y Mixed Fruit con fechas caducidad de octubre de 2024 a febrero de 2025.

A esta larga lista también se suman paquetes de cerezas ácidas rojas sin hueso de la marca Best Choice, los cuales son vendidas por los centros de distribución y tiendas de Associated Wholesale Grocers en 4 estados.

¿Cómo contraen listeria los seres humanos?

Las personas contraen la bacteria al consumir alimentos contaminados con ella. Las infecciones pueden provocar distintos síntomas, entre los más comunes: dolor de cabeza intenso y dolor abdominal. La listeria puede provocar enfermedades graves que pueden llevar a la muerte a niños pequeños, a ancianos y a personas con sistemas inmunitarios débiles. En mujeres embarazadas pueden causar abortos espontáneos y mortinatos a mujeres embarazadas.

¿Cómo obtener un reembolso por el retiro de fruta congelada contaminada con listeria?

La FDA aconseja a los consumidores de este tipo de productos revisar sus congeladores para ver si tienen alguno de los paquetes retirados. En caso de que así sea, estos deben desecharse o devolverse a la tienda, en donde obtendrán un reembolso completo de los mismos.

Si deseas obtener un reembolso, deberás enviar un correo electrónico arecall@sunrisegrowers.com o llamar al 1-888-490-5591, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas (PT).

