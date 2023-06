Estudio revela que latinos en EE.UU. se sienten desconocidos por las grandes marcas

Un análisis comparativo del Sentimiento Hispano de 2018 a 2023 revela una caída alarmante en cómo los latinos sienten que sus valores son compartidos o reflejados por la mayoría de los estadounidenses, incluidas las grandes marcas.

Solo el 48% de los latinos siente que sus valores son compartidos y reflejados por la mayoría de los estadounidenses; esto representa una caída de 20 puntos desde 2018 (68%).

El reporte señala que: “El estudio inicial de 2018 reveló que el 54% de los latinos creía que las grandes marcas representaban sus valores. Sin embargo, esta creencia se ha reducido al 45% en 2023; en cambio, los latinos se sienten mejor reflejados en las pequeñas empresas en un 67%, lo que sirve como nota de alerta para las grandes marcas y empresas”.

El análisis se basa en los últimos cinco años, un período crítico durante el cual los latinos se vieron afectados de manera desproporcionada por el Covid-19, la crisis económica y la polarización política.

“La comunidad hispana ha demostrado resiliencia y continúa progresando con un aumento constante de su poder económico, con un poder adquisitivo que crece a más de $2 billones”, dice la información.

Otro punto destacado e igualmente preocupante, es que, si bien la creencia popular es que la representación de las minorías ha mejorado en general, solo el 46% de los latinos siente que sus valores se reflejan en los medios de comunicación populares en inglés y el 51% en los programas de televisión y las películas, lo que marca una nueva disminución, pues en 2018 era del 55%.

Por otro lado, los latinos expresaron una mayor confianza en las noticias y los medios hispanos/latinos en comparación con los medios principales, con un aumento del 25% en 2018 al 32% en 2023. El mayor aumento en la confianza se observa entre la generación GenX, con una ganancia de +14%. El uso del idioma español también ha aumentado significativamente del 63% al 77% en 2023.

En un giro afortunado para las marcas y las empresas, la posición latina con respecto al compromiso con la marca sigue siendo casi idéntica a la de hace cinco años. El 84% de los latinos está dispuesto a mostrar lealtad y preferencia por las grandes marcas que demuestran su interés a través de la participación en la comunidad, y el 83 % tiene más probabilidades de convertirse en clientes si una marca desempeña un papel positivo en su comunidad.

El orgullo y la unidad van en aumento entre los hispanos. El orgullo latino ha aumentado al 64% del 61% y el sentimiento de unidad como comunidad ha aumentado del 48% en 2018 al 55% en 2023.

“A medida que crece la comunidad latina, también crece su influencia en la cultura y las tendencias estadounidenses“, dijo Stacie de Armas , vicepresidenta sénior de Diverse Insights and Initiatives en Nielsen. “Los resultados del Estudio de sentimiento hispano de 2023 brindan una comprensión más profunda de las experiencias de los latinos y lo ayudarán a dar forma al futuro de su negocio en las próximas décadas“.

El Estudio de Sentimiento Hispano es un proyecto de investigación colaborativo de la Fundación We Are All Human y Nielsen, impulsado por Toluna, y en asociación con TelevisaUnivision.

Sigue leyendo:

· Latinos en EE.UU. aman el TikTok y la televisión abierta, revela estudio de marketing

· Purpose Toys lanza línea de muñecas “Latinistas”, para elevar y celebrar a la comunidad latina

· La comunidad latina en EE.UU. generó en 2020 casi $3 billones de dólares, “el quinto PIB” más poderoso del mundo