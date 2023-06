ChikyBombom muestra su increíble transformación física y abundan las opiniones sobre su cuerpo

La presentadora de televisión Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ChikyBombom, recientemente compartió en sus redes sociales lo que ha sido el gran cambio al que decidió someterse para bajar unas cuantas libras.

El video ha dejado a muchos de sus seguidores perplejos, y es que es bastante notorio el exceso de peso que ha ido perdiendo desde el momento en el que tomó la determinación de acceder a un tratamiento como lo es la manga gástrica y así facilitar el proceso.

“Me siento súper emocional al verme y ver el cambio que tengo ahora. Sí, me sentía rica, sabrosa y deliciosa, pero llegó un momento donde me descuidé de mi salud. Me descuidé en mi vida alimenticia. Cuando tuve la oportunidad de verme al espejo y ver en lo que me estaba convirtiendo, no me gustaba”, mencionó en el programa ‘Hoy Día’ el mes de febrero.

“COMO EL AVE FÉNIX SIGO SIENDO ##BUENASBUENASLOS CAMBIOS SIEMPRE SON PARA BIEN ##chikybomnomreal##TENGOLAPERSONALIDAD##ÑAAOOH##chikybombomlapantera”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su perfil de TikTok.

Los usuarios de TikTok se tomaron unos segundos de su tiempo para dejarle algunos comentarios tras la increíble transformación que muchos todavía no terminan de creer, y en su mayoría terminaron siendo opiniones positivas por haber buscado trabajar en sí misma para que se sienta mejor con ella cada día que transcurre.

Además, le recordaron que es “bella” desde el momento en el que se dio a conocer por sus particulares videos colgados en la plataforma, no solamente tiene que ver con su actual aspecto físico que sin duda la ha beneficiado.

“Sin plata y con plata”, “Si no fuese por tu voz, pensaría que eres otra persona”, “Todos admirando su cuerpo antes y después… pero sí, lo mejor es su personalidad”, “La más hermosa de todas por su buena energía”, “Bellísima me encanta tu vida!!! ¡Tu historia, te sigo de hace mucho y me encanta ver tu evolución! Me encanta la gente con convicción”, “Estás hermosa y te admiro”, “Eres bella desde el primer video, sigue floreciendo”, “Esto si es digno de felicitar”, “Eres una mujer ejemplar”, “Tan bella, soy testigo desde el día uno”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

