Clarissa Molina con un sensual conjunto fucsia dice: “No se imaginan lo que fue esta experiencia para mí”

La presentadora de televisión Clarissa Molina de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita donde cuenta con más de tres millones de seguidores, es así como se siente mucho más cercana a cada uno de ellos, momento que también aprovecha para interactuar en algunas oportunidades.

La dominicana se unió a la moda de la película Barbie, que será estrenada el 20 de julio. Por ello, la modelo profesional quiso lucir lo más similar posible y usó un conjunto fucsia, es decir, un top con el que presumió sus voluptuosos pechos, una falda mucho más arriba de las rodillas y un blazer de la misma tonalidad, al tiempo que llevaba puestos unos tenis y lentes de sol que le favorecieron por su outfit.

“‘Imagination, life is your creation’. No se imaginan lo que fue esta experiencia para mí, ya lo verán en cada foto, especialmente en el último vídeo tengo cara de niña de 5 años. HI BARBIE @barbiethemovie. Stylist @luciamaldonado. Photos @danoruiseco”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas no perdieron la oportunidad en dejarle saber lo bien que luce a sus 31 años con ese atuendo que le favoreció por su esbelta y tonificada figura que trabaja diariamente. Por ello, algunos creen que sin duda ella es una ‘Barbie dominicana’.

Sin embargo, hubo una usuaria que le recomendó no seguir adelgazando, debido a que considera que así como está se ve bastante bien, siendo así como gran parte de las imágenes tuvieron gran receptividad.

“La Barbie más hermosa”, “Qué bella”, “Woow ese papel te queda perfecto porque Barbie siempre has sido”, “La Barbie dominicana”, “Muy orgullosa de ti Clary bella, que Dios te siga bendiciendo”, “La Barbie llegó a su casa“, “Ya no bajes más de peso”, “La Barbie humana”, “Pero Clarissa esas fotos”, “Tú ya eres una Barbie”, “Estás guapísima, mi amor”, “Qué belleza mi reina, Dios te bendiga siempre”, “Me encantaron todas las fotos”, “Definitivamente eres una Barbie, la chiquilla más bella que puede tener Univision”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

