Clarissa Molina contonea sus caderas con un vestido negro ceñido a su esbelta figura

La dominicana Clarissa Molina cuenta con más de tres millones de seguidores en la red social de la camarita, donde muchos se mantienen atentos al contenido compartido, debido a que los elogios nunca faltan, siendo así la manera que busca implementar para mantenerse cerca de aquellos que apoyan su carrera profesional, y también le dan consejos personales.

La presentadora de ‘El Gordo y La Flaca‘ tomó la determinación de llevar su cabello suelto con algunas ondas, aunque su vestido negro, con algunos detalles blancos que le queda más arriba de sus rodillas, se terminó robando la atención de sus fanáticos. A su vez, mostró lo bien que se la lleva con los tacones, momento donde pudo haber recordado su participación en la pasarela.

“Devuelta pa’ la vuelta”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su perfil de la camarita, audiovisual donde la picardía no llegó a faltar.

Los internautas se tomaron el tiempo de hablar sobre el video que estaban apreciando, debido a que varios llegaron a coincidir que haber finalizado con la relación sentimental que tenía, pues la hace ver en uno de sus mejores momentos.

Además, otros recordaron su paso por el concurso del Miss Universo cuando estuvo representando a su país natal, mientras que los elogios no se detuvieron por su atuendo que, sin duda, causó sensación en los fanáticos que se mantienen atentos al contenido que comparte en la red social de la camarita.

“Te sienta bien la soltería”, “Llegó la que enciende, la Molina, bella, inteligente y soltera”, “Bella, a seguir dándolo todo”, “Se te ve feliz, vendrá alguien bueno para ti”, “Te hicieron un favor y no lo sabes”, “Vamos por más, para atrás ni para coger impulso”, “Estás hermosa con ese vestido”, “Me acordé del Miss Universo”, “Súper elegante, un total look fresco para el verano”, “Divina nuestra reina”, “Dios es tu guía y siempre te librará de todo lo que no te convenga”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

