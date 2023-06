Vicente Saavedra habría suplantado a Clarissa Molina por una modelo venezolana

La dominicana Clarissa Molina en diciembre de 2022 anunció que su boda con Vicente Saavedra había sido suspendida hasta nuevo aviso, motivo que le dio a muchos para que comenzaran a especular sobre una supuesta ruptura amorosa por una tercera persona. Sin embargo, fue a mediados del mes de mayo cuando la presentadora de televisión confirmó que la relación sentimental llegó a su fin.

El pasado viernes en el programa ‘Chisme No Like’ mencionaron que el productor puertorriqueño aparentemente ya tendría un nuevo amor y se trataría de la exreina venezolana Ninoska Vásquez, quien hace unos meses se vio envuelta en un escándalo por supuesta trata de mujeres en México.

“¿Qué se hace cuando se extraña a alguien?”, escribió la modelo en una publicación en Instagram, mientras que el manager de Ozuna le respondió con un corazón azul, mismo emoticón que ella había compartido en el post.

“Dicen que un clavo saca otro clavo, y ya encontró reemplazo de Clarissa Molina. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta mujer? Pareciera que también está chamuscado con la justicia”, mencionó Elisa Beristain. “La nueva mujer que al parecer ha conquistado al manejador de artistas es nada más y nada menos que Ninoska Vásquez, sí, la misma modelo venezolana que por cierto está acusada de trata de personas”, añadieron en un reportaje especial que realizaron.

“Tal para, Clarissa Merece otra persona, ella es bella”, “Ustedes son los mejores, superan a los programas de televisión”, “A Clarissa es mejor que se le vaya el tren y no que el tren la aplaste”, “Un gran favor para Clarissa Molina, ese no es su tipo, no hay mal que por bien no venga”, “Fue lo mejor que le pasó a Clarissa. Cuando vi que era su novio pensé ¿Cómo es posible que se meta en tantos problemas con un tipo como ese?”, “Fue lo mejor que le pudo pasar”, “Clarissa se libró del tigre”, “¿Qué se puede esperar? Se sabe que tendría otra”, “Clarissa es muy bella y tiene un futuro brillante”, fueron algunas de las reacciones registradas en el canal de YouTube.

Sigue leyendo:

· Aleyda Ortiz confiesa cómo está Clarissa Molina tras terminar su relación con Vicente Saavedra

· Clarissa Molina habla en ‘El Gordo y La Flaca’ de su separación con Vicente Saavedra: “Sí es difícil”

· Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, rompe el silencio y confirma separación