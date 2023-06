Hispano Juan Cuadrado dejará la Juventus tras ocho años en Italia

El lateral colombiano Juan Cuadrado pondrá fin a su estancia en la Juventus de Turín este próximo 30 de junio cuando expire su contrato, poniendo fin a una carrera de ocho años en el conjunto italiano.

El encargado de hacer el anuncio fue el conocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, asegurando que la decisión fue tomada en conjunto tanto de parte de Cuadrado como del entorno de la Juventus.

“Juan Cuadrado dejará la Juventus como agente libre. Decisión tomada tanto por el lado del club como del jugador, se separarán. Hay muchos clubes interesados ​​en fichar a Cuadrado, esperando cuál es la mejor opción”, escribió Romano.

A pesar de que los comentarios indicaban que Cuadrado estaba feliz en Turín y que renovaría con la Juventus, al parecer no llegó a ningún acuerdo por lo que se marchará en condición de agente libre.

De hecho, hace un par de semanas el lateral y extremo derecho ya había sellado un principio de acuerdo con los italianos por una nueva renovación en declaraciones para medios italianos, pero se desconoce la nueva negativa a extender el vínculo.

“Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la selección. Me siento como en casa allí. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo y poder seguir en la élite”, dijo en ese momento.

Juan Cuadrado venía de marcarle a Alemania en un amistoso internacional. FOTO: Alex Grimm/Getty Images.

Foto: Getty Images

De manera extraoficial se conoció que Cuadrado tendría ofertas de la liga de moda en el fútbol, la de Arabia Saudita y también de la MLS en Estados Unidos.

Con su salida, Cuadrado pone fin a una exitosa carrera de ocho años en la Serie A de Italia, donde alcanzó cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos supercopas de Italia, además de haber disputado la final de la UEFA Champions League 2016-2017 ante Real Madrid

Sigue leyendo: