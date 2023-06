Justicia de Brasil archiva denuncia de Bolsonaro contra Lula por corrupción

ABSURDOOOO!!!

Bolsonaro processa Lula e pede indenização, mas juiz extingue processo | Metrópoles

Explico: Luuula mentiu a respeito do Pr @jairbolsonaro possuir propriedades nos EUA.

Advogados do Pr entraram com ação. Acreditem se quiser:

Juiz de Bsb de 1 instância extinguiu a… pic.twitter.com/vndCqQA4Kd