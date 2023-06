Lukashenko asegura que el Grupo Wagner puede ser de ayuda para el Ejército bielorruso

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sugirió este martes que los mercenarios del Grupo Wagner que lleguen a su país podrían ser de ayuda para su Ejército con su experiencia como fuerza de asalto, técnicas de combate y el manejo de armas. El líder bielorruso fue clave durante las horas que duró el alzamiento militar contra el Kremlin, siendo el mediador de la disputa y aceptando a soldados mercenarios en el exilio en su territorio.

Durante una reunión con el ministro de Defensa bielorruso, Víctor Jrenin, Lukashenko señaló que ahora se conversa mucho sobre el motín de los mercenarios rusos, pero la gente no comprende que tenemos un enfoque práctico al respecto. “Si sus comandantes vienen y nos ayudan (…) Es experiencia. Eran grupos de asalto en la vanguardia. Nos contarán lo que es importante ahora. Porque pasaron por todo esto (…) Sobre táctica, armamento, cómo avanzar y cómo defenderse. Es algo que no tiene precio“, afirmó Lukashenko.

En ese sentido, el mandatario bielorruso, supo de la rebelión desde horas tempranas del sábado, y casi inmediatamente, conversó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien le informó detalladamente sobre la situación. “Lo más peligroso, según comprendí, no era la situación en ese momento, sino cómo podía desarrollarse y su consecuencia (…) y también comprendí que se había tomado la decisión cruel de machacarlos. Propuse a Putin que no se apurase“, dijo Lukashenko

El presidente bielorruso añadió que Putin no tenía muchas esperanzas en la posibilidad de un diálogo con el líder del grupo mercenario, Yevgueni Prigozhin, ya que no respondía al teléfono y no quería hablar con nadie. De acuerdo con el relato del presidente, Prigozhin, insistía en marchar a Moscú, ante lo cual Lukashenko le aseguró que nadie le entregaría ni al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ni al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

“Te aplastarán como a una chinche por el camino, pese a que el Ejército ruso está ocupado en el frente. Piensa en eso“, advirtió Lukashenko. Tras esto, se estableció que Prigozhin se iría al exilio en Bielorrusia sin ser perseguido penalmente por organizar la rebelión armada, mientras que sus hombres no tendrán ninguna consecuencia por este alzamiento de los soldados de fortuna. Aunque, no se conoce el paradero del líder mercenario y no se tiene confirmó que ocurrirá exactamente con su organización.

Con información de EFE

