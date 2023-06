Leonardo García reconoce que se tratará de impugnar el testamento de su padre

La semana pasada se reveló el contenido del testamento de Andrés García, donde su última voluntad fue que su patrimonio fuera dividido a partes iguales entre Margarita Portillo, su viuda; Andrés Portillo, su hijastro; Rosa María García, hermana del actor; y Andrés García Jr, primogénito del histrión.

Sin embargo, la batalla por la herencia apenas comienza, pues durante una entrevista concedida al programa de televisión “Ventaneando”, Leonardo García, hijo de Andrés García, aceptó no estar satisfecho con la repartición que presuntamente dictó su progenitor.

Por ello, tanto su madre, Sandra Vale, como su hermano Andrés y él, dejarán que la familia Palazuelos los represente legalmente para impugnar el testamento.

“Tanto Roberto papá y Roberto chico, sí son abogados, son nuestros abogados, claro que sí”, indicó.

Consciente de que será un proceso largo y quizá hasta desgastante, primero esperarán a que se cuantifique la masa hereditaria para arrancar con la batalla legal.

“A mí me desgasta este tipo de cosas, yo los voy a apoyar, obviamente es mi familia, me llevó bien con mi hermano, con mi mamá, ustedes ven que siempre estoy con ella”, manifestó.

EXCLUSIVA Flaminia Villagrán revela que Leonardo García está muy afectado por la muerte de su papá Andrés García. #Ventaneandohttps://t.co/JsAkRmQXyv — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 28, 2023

Leonardo también aprovechó para aclarar que el departamento presuntamente heredado por su padre a su mamá, en realidad fue pagado por su abuelo materno, así que nunca debió tomarse en cuenta como herencia, pues a Andrés García no le costó ni un centavo.

“Ese departamento es de mi mamá. Realmente no nos lo dejó ni a mí ni a mi hermano, pues es de mi mamá, Mi abuelo fue quien compró esa casa, ese dinero venía de la familia de mi mamá; que lo pusieran a nombre de mi papá —pues eso fue hace 30 años—, fue decisión de ellos. Por lo menos se obró bien en algo”, subrayó.

Ante los comentarios emitidos por Margarita Portillo, sobre el hecho de que, por haber nacido cuando sus padres ya estaban divorciados, Andrés García estaba en su derecho de no agregarlo en su lista de herederos, Leonardo indicó que no caerá en sus provocaciones.

“No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si ella tiene un problema, es problema de ella. Ve cómo se expresa de nosotros. Ella no tuvo por qué haber hablado así tan burdo y tan feo, yo estoy en paz, la vida sigue, a mí me gusta estar contento, feliz y no meterme en chismes de verdulería”, concluyó.

