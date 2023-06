Maxi Iglesias cumple su sueño a diez años de su paso por “Mira Quién Baila” de Univision

Diez años después de que participara como concursante del reality “Mira Quien Baila” de Univision, Maxi Iglesias regresa a Miami para cumplir un sueño de niño: protagonizar una serie grabada aquí, “Los Artistas: Primeros Trazos” (Vix), de estreno en la plataforma digital a partir del 7 de julio, según reportó Mezcalent.

“Es la primera vez que hago de protagonista, cien por cien; bueno, yo y mi compañera. Después de tantos años en esta profesión es la primera vez, y me ha acompañado mi madre unos días (en Miami) y lo hablaba con ella porque mi madre también fue testigo de aquellas primeras veces que vine para acá y le decía:

‘Te das cuenta, mamá, con el tiempo que ha pasado, los sueños que he ido consiguiendo’, y sin ir más lejos ayer grabamos aquí ‘Los Artistas’, una escena muy particular, que tampoco puedo avanzar mucho; pero era un sueño mío desde muy pequeño, desde que veía ‘CSI Miami’ cuando tenía 14, 15 años decía ‘yo quiero grabar ahí en Miami, quiero hacer una película o una serie en una lancha en la bahía’, y se me ha cumplido el sueño, así que estoy muy contento, la verdad”.

Otros estrenos de ViX

En este mes ViX también ha estrenado otras producciones, una de las más recientes es “Senda Prohibida” con Raúl Méndez, Ela Velden, Iliana Fox, Danny Perea, José Manuel Rincón, Plutarco Haza y Bernardo Flores. Esta serie es de corte dramático y cuenta con siete episodios, cuya duración ronda entre los 40 y los 45 minutos.

La actriz Fernanda Castillo también estrenó “Isla Brava” hace algunas semanas atrás. La historia hace que su pública viva una experiencia policíaca ya que su trama es un verdadero thriller de acción y suspenso. Junto a Castillo también actúan Erik Hayser y Flavio Medina. El resto del elenco lo conforman Bárbara López, Karena Flores y Juan Pablo Fuentes. Los acompañan Mar Sordo, Romina Poza, Pablo Astiazarán, Rubén Sanz y Renata Ybarra.

