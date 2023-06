José Luis Rodríguez, “El Puma”, pretende conquistar a las damas maduritas de México

Con 80 años sobre la espalda y después de experimentar dos trasplantes de pulmón, José Luis Rodríguez, “El Puma” asegura todavía tener cuerda para rato.

Emocionado por volver a México, el cantante venezolano dio a conocer que realizará algunas presentaciones en septiembre próximo.

“El primer país que visité en mi vida internacional fue México y si alguna vez voy a concluir algo quisiera que fuera en México, porque tengo muchísimos recuerdos de mi vida en este país, mi hija Génesis, fue concebida aquí”, expresó en conferencia.

La nueva misión de “El Puma” será tratar de conquistar a las mujeres que acudan a verlo cantar sus éxitos, así como sus nuevos temas en el Pepsi Center, el 13 y 14 de septiembre.

“Soy experto en abuelas, todas son mías, y las mamás también”, señaló a manera de broma.

El longevo intérprete sudamericano regresa a México después de cinco complicados años en que primero tuvo que sobreponerse a un doble trasplante y después resguardado durante la pandemia de COVID-19.

“Mi caso era un caso de edad muy avanzada. Creo que es único en el mundo y no me garantizaron que volviera a cantar, pero Dios me regaló doblemente algo, me permitió volver a cantar y eso para mí es único. Nadie sabe lo que es no poder respirar hasta que lo sientes, puedes vivir sin comer, pero no puedes estar sin respirar ni un minuto, esa es la energía vital”, describió.

Por ello, “El Puma” no dejará nunca de agradecer a Dios y al ser humano que prácticamente le regaló una vida nueva.

“Traté de buscar medicinas alternas y tuve que volver a comenzar, perder tiempo, ya definitivamente la cura de esto es el trasplante, pero no hay suficientes. Gracias a un hombre que no se si es joven o adulto, yo estoy aquí”, mencionó.

Cabe señalar que la gira de José Luis Rodríguez en México también llegará a Nuevo León, Quintana Roo y Guerrero.

Recientemente, el cantante venezolano participó como jurado de un reality show en Argentina, donde compartió dicha experiencia al lado del también cantante Cristian Castro.

