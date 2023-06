Niurka Marcos aceptó el reto de lidiarse a golpes con Daniella Navarro

Los comentarios emitidos por Niurka Marcos sobre la ruptura de la relación sentimental que sostenían la actriz Daniella Navarro y el modelo argentino Nacho Casano, provocaron el malestar de la venezolana, quien a través de las redes sociales arremetió en contra de la vedette.

Sin medir las consecuencias de sus palabras, Navarro retó a la cubana a pelear a puño y sin uñas de acrílico de por medio, con el objetivo de saldar todos sus problemas que han arrastrado desde la participación de ambas en el proyecto de Telemundo denominado “La Casa de los Famosos 2”.

“Te quiero, vale, vamos a madr&#% y luego nos hacemos panas. Eso sí, que me paguen porque no me puedo dejar joder gratis. Eso sí, sin uñas acrílicas, esas son armas blancas. Por siempre, gárgola pampers”, escribió.

Cansada de las burlas de Niurka, la actriz de 39 años enfatizó que no le permitirá más insultos.

Y es que al permanecer encerradas juntas por varios días se produjeron varios roses entre ambas mujeres al grado de estar punto de tundirse a golpes.

Al respecto, Niurka dejó en claro que, con el objetivo de demostrar que Daniela Navarro continúa siendo una desconocida en la industria del entretenimiento, es capaz de golpearla sin cobrar un solo centavo.

“Cuando quieras, nos madr&%#. Yo ni cobro porque no vales ni eso. Hasta es gratis. Lo disfruto. A ti nadie te cumplió. Sigues siendo una desconocida, disfuncional y tóxica. Insignificante muñequita nalg&%$#”, señaló.

Y para ponerle más leña al fuego la cubana de 55 años mencionó que en la industria del entretenimiento no se requiere de personas como ella o su expareja Nacho Casano.

“Ninguno de los dos es un producto que necesite la industria del espectáculo. Eso lo tienes que reconocer. Un día nos vamos a encontrar y yo voy a estar lista. Ojalá tú también estés lista. No me vas a ver llegar”, enfatizó.

Después de ver el alcance de sus provocaciones, Daniella Navarro se limitó a escribir frases motivacionales y a presumir parte de su trayectoria artística en su cuenta de Instagram.

