Beyoncé y Kelly Rowland desarrollan un complejo residencial en Houston

Recientemente se informó que Beyoncé y Kelly Rowland se unieron nuevamente, pero esta vez no está relacionada a un proyecto musical sino a un proyecto de caridad en el condado de Harris, Houston, Texas.

Las excompañeras de la agrupación Destiny’s Child han desarrollado un nuevo proyecto en la zona que consiste en la construcción de un complejo residencial con 31 apartamentos. Estas viviendas se le otorgarán a las personas que lo necesiten en la comunidad.

Además de las viviendas, este complejo incluirá personal de apoyo en diferentes áreas: administración, salud mental, transporte y más.

Según varios medios de comunicación, para el desarrollo de este proyecto se necesitan $8.4 millones de dólares. Se dice que $7.2 millones de dólares fueron proporcionados por American Rescue Plan, una ley que se aprobó en el año 2021 con el fin de brindar ayuda económica directa a los estadounidenses durante el covid-19. También han obtenido colaboración de otros financieros y de la Universidad Rice.

Por los momentos no se tiene información sobre los arquitectos involucrados en el desarrollo del complejo, pero seguramente en los próximos meses se irá informando más sobre el proyecto y sus involucrados.

Hay que recordar que Beyoncé nació y creció en Houston y Rowland se crió en la ciudad, aunque nació en Atlanta. Ellas y el resto de la agrupación no han dejado de apoyar a la comunidad, con las ganancias del sencillo ‘No, No, No Pt. 1’ (1998) construyeron un centro juvenil y desde ahí se han involucrado en muchos más proyectos.

Sigue leyendo:

• Josh Altman asegura que Jay-Z y Beyoncé convertirán su nueva mansión de Malibú en un museo

• La mansión en Pasadena donde Beyoncé grabó ‘Formation’ abrirá sus puerta para el personal militar y sus familias

• Christine Baumgartner asegura que dejará la mansión de Kevin Costner si el actor le da más dinero